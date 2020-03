Etäisyyden pitäminen ihmisten välillä on tärkeää, ohjeistaa epidemiologian professori

Koronavirukseen voi sairastua noin 60 prosenttia suomalaisista vuoden aikana, minkä takia ihmisten on tärkeää pitää etäisyyttä toisiinsa. Näin ohjeistaa Tampereen yliopistossa työskentelevä epidemiologian professori Pekka Nuorti. Hän muistuttaa, että suurin osa ei sairastu vakavasti, mutta riskiryhmiä on tärkeää suojata tartunnalta.

Hänen mukaansa ei tiedetä varmuudella, miten yhteiskuntien olisi rajoitettava ihmisten kanssakäymistä ja kuinka paljon esimerkiksi koulujen sulkeminen tulee rajoittamaan tartuntoja.

Päätökset voidaan pohjata tutkittuun tietoon vain osittain, koska esimerkiksi lasten roolia viruksen leviämisessä ei täysin tunneta. Lapset eivät näytä sairastuvan vakavasti, mutta se ei vielä tarkoita, etteivätkö he saisi tartuntaa ja levittäisi virusta eteenpäin.

Sitäkään ei vielä täysin tiedetä, tartuttaako sairastunut tautia jo ennen oireiden ilmenemistä, kuinka kauan tartuttavuus kestää ja missä vaiheessa tartuttavuus on suurimmillaan. Pimennossa on myös, kuinka moni sairastaa ilman oireita.

– On näyttöä siitä, että viruksen huippuerittävyys on melko varhaisessa vaiheessa infektiota. Myös siksi sosiaalisen etäisyyden pitäminen on tärkeää, koska vähäoireinenkin voi tartuttaa, Nuorti sanoo.

Iso osa Euroopan maista on päättänyt koulujen sulkemisesta Suomea aiemmin. Esimerkiksi Tanska ilmoitti koulujen ja päiväkotien sulkemisesta kahdeksi viikoksi viime viikon keskiviikkona, kun uusia sairastuneita oli päivässä todettu reippaasti yli 400. Suomessa, jossa testausten määrää on vähennetty, oli todettu maanantaihin päivään mennessä yhteensä 272 tapausta. Sairastuneiden todellista määrää ei tiedetä.

Nuortin mukaan maiden välillä on eroa epidemian vaiheessa, kuten myös paikallisissa olosuhteissa. Eroa on esimerkiksi siinä, kuinka paljon väestö sekoittuu ja minkä tyyppisiä väestön sosiaaliset kontaktit ovat kussakin maassa. Maailman terveysjärjestö WHO ei ole suoraan suosittanut esimerkiksi koulujen sulkemista, vaan on painottanut ihmisten välisen etäisyyden ottamista.

– Tämänhetkisten mallinnusten perusteella juuri koulujen sulkemisella ei aiemmin ole arvioitu olevan suurta merkitystä epidemian leviämisessä. Mallinnuksiin liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta, koska kaikkia muuttujia ei pystytä riittävän tarkasti arvioimaan, Nuorti sanoo.

Tilanne on hänen mukaansa aivan uusi.

