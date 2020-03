Uusimaa eristetään – etätyötä yhä enemmän ympäri Saloa

Suomen hallitus aktivoi valmiuslain pykälää 118, millä voidaan kieltää tai rajoittaa ihmisten liikkumista ja oleskelua tietyillä paikkakunnilla tai alueilla. Käytännössä tämä tarkoittaa 1,7 miljoonan asukkaan Uudenmaan maakunnan ja sen ytimessä olevan pääkaupunkiseudun eristämistä. Eristäminen ei koske niin sanottujen kriittisten alojen työntekijöiden työmatkailua eikä tavaraliikennettä ja muutamia muitakin poikkeuksia tulee olemana.

Yrityssalon arvion mukaan Salosta muualle töihin pendelöi 5 500 ihmistä. Yrityssalon kyselyn perusteella voidaan karkeasti arvioida, että Salosta pendelöi pääkaupunkiseudulle jopa noin 2 000 ihmistä. Myös monet käyvät pääkaupunkiseudulta töissä Salossa.

Miten kokonaisen maakunnan kaavailtu eristäminen vaikuttaa muutamiin Salon ja Uudenmaan välillä työmatkaileviin?

Salo IoT Campuksen toimitusjohtaja Jukka Vakula asuu pääkaupunkiseudulla ja työpaikka sijaitsee Salossa. Vakula on hyvin kartalla hallituksen uusista koronan vastaisista suunnitelmista.

– Ei tämmöistä ole ennen tapahtunut, että kokonaisen maakunnan eristämistä esitettäisiin. On tämä iso juttu, mutta asiaan pitää suhtautua pragmaattisesti: ei maailma tähän pysähdy, Vakula sanoo.

Vakulan mukaan Salo IoT Campuksella on erinomaiset valmiudet tehdä etätöitä, joita monet tekevät joka tapauksessa jo aivan tavallisinakin aikoina. Vakulan mukaan hän voi toimitusjohtajana tehdä myös hyvin paljon töitään etänä.

– Meillä on kampuksen sivuilla oma korona-ohjeistus siitä, että miten saadaan arki sujumaan. Campus ei ole autioitumassa, mutta etätyön osuus kasvaa. Ja onneksi oma tiimini asuu Varsinais-Suomessa, heille eristämisestä ei tule mitään ongelmia, Vakula sanoo.

Vakulan mukaan vielä ei tiedetä, kuinka tiukkana eristäminen on tarkoitus toteuttaa ja mitkä katsotaan kriittisiksi työpaikoiksi, joiden välillä voi yhä työmatkailla.

– Kaikki asiat kyllä saadaan hoidettua. On selvää, ettei lisää tartuntoja kaipaa kukaan ja että tämä kriisi on joku päivä ohi. Nyt on hyvä aika valmistautua koronan jälkeiseen aikaan, Vakula sanoo.

Salossa asuva Marko Eskolin työskentelee Uudenmaan puolella sijaitsevan Fiskarsin Bilnäsin tehtaalla automaatioinsinöörinä. Tehdas valmistaa Fiskarsin ikonisia saksia sekä kirveitä ja lumenkäsittelyvälineistöä.

– Automaatio on nykypäivää ja sen osuus tuotannossa kasvaa kaiken aikaa, Eskolin kertoo.

Eskolin ei usko, että Uudenmaan eristäminen vaikuttaa omaan työhön.

– Mutta sitäpä ei vielä varmaksi tiedä. Odotamme ohjeistuksia. Olettaisin joka tapauksessa, ettei koko Uuttamaata laiteta kiinni, kenties vain pääkaupunkiseutu, Eskolin arveli vielä keskiviikkona iltapäivällä.

Eskolin tekee työmatkansa omalla autolla. Työn luonne on sellainen, että liikkuminen paikasta toiseen on välttämätöntä.

Muurlalainen Hanna Lindqvist on työskennellyt pääkaupunkiseudulla vuosikausia ja on vastikään aloittanut uudessa työpaikassa Normet Group Oy:ssä.

– Ei eristämisellä ole vaikutusta omaan työhöni it-projektipäällikkönä. Paikan päällä ei ole tarvetta olla jatkuvasti, Hanna Lindqvist toteaa.

Normet Group toimittaa yrityksille välineitä, joita käytetään maanalaisten rakenteiden kuten tunneleiden tekoon ja kaivoksissa. Korona-kriisi ei ole ainakaan toistaiseksi näkynyt myöskään yrityksen toiminnassa.

Lindqvist käy normaalisti töissään omalla autolla, koska julkisten käyttöön menisi paljon enemmän aikaa ja matka vaatisi useita vaihtoja suuntaansa. Lindqvistin mukaan kimppakyytejä järjestellään muiden pendelöijien kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Myöskään Hanna Lindqvist ei keskiviikkona ihan uskonut, että hallitus tulee sulkemaan koko Uudenmaan maakunnan.

– Luulisi, että rajoitukset kohdistetaan vain pääkaupunkiseutuun. Olisi hassua, jos koko Uusimaa laitettaisiin kiinni. Suuri osa maakunnasta on kuitenkin ihan maaseutua, Lindqvist sanoo.

Koronapandemia näkyy Lindqvistin perheessä etätöiden lisääntymisen ohella siinä, että lapsista kotona asuva on nyt etäkoululainen.

– Pandemialla on isoja vaikutuksia monen elämään. Saa olla onnellinen, jos vaikutukset ovat omalla kohdalla vähäisiä.