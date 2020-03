Suomessa on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa – uudet tartunnat Husin alueella, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Suomessa on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uudet tartunnat on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus), Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella (Eksote).

Kaikki tartunnan saaneet ovat tällä hetkellä eristyksessä ja hyväkuntoisia.

Tähän mennessä Suomessa on todettu yhteensä 15 koronavirustartuntaa. Husin alueella niistä on todettu nyt kymmenen.

Hus kertoo, että tartunnan saanut on työikäinen mies. Eksote kertoo potilastaan, että hän on työikäinen. Pohjois-Pohjanmaalta ei anneta lisätietoja potilaan sukupuolesta tai iästä.

Eksoten ja Husin mukaan niiden hoitamat potilaat ovat saaneet tartuntansa Pohjois-Italiasta. Pohjois-Pohjanmaalta kerrotaan, että tartunnan saanut on epidemia-alueelta palannut matkailija. Tartunnat ovat varmistuneet eilen. Sairaanhoitopiirit tavoittelevat altistuneita ja potilaiden lähikontakteja.

Hus kertoo tiedotteessa, että sairaanhoitopiirin alueella tartuntoja pyritään rajaamaan tunnistamalla tapaukset ja selvittämällä altistuneita ja tartuntaketjuja. Viranomaisten toiminnan tavoitteena on estää tai ainakin viivästyttää epidemian alkamista, koska nyt meneillään olevat muut hengitystieinfektiot, kuten influenssa, rasittavat terveydenhuoltoa.

Kaikki sairaanhoitopiirit ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen selvittämistä yhdessä THL:n kanssa.

STT

