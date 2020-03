EU hyväksyy poikkeamat budjettikurista koronaviruksen vuoksi

Euroopan komissio on myöntänyt EU-maille mahdollisuuden poiketa kansallisten budjettien valvontaan liittyvistä rajoituksista koronaviruksen vuoksi.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi, että jäsenmaille tarjoutuu mahdollisuus tukea koronaviruksen leviämisestä kärsineitä talouksia niin paljon kuin on tarve.

Jäsenmaiden rahankäyttöä valvoo normaalisti vakaus- ja kasvusopimus, joka esimerkiksi määrää asettamaan julkisen talouden alijäämän kolmeen prosenttiin ja julkisen talouden velan 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Komissio on kuitenkin päättänyt hyväksyä järjestelyyn yleisen poikkeuslausekkeen, joka höllentää budjettisääntöjä koronakriisin vuoksi.

EU:n valtiovarainministerien odotetaan hyväksyvän väliaikaisen lausekkeen ensi viikolla. Järjestely on EU:n lainsäädännön mukaan mahdollinen vain poikkeustilanteissa, jotka eivät ole jäsenmaiden hallinnassa. Lauseke luotiin finanssikriisin yhteydessä vuonna 2011.

Uutistoimisto AFP arvioi, että tieto lausekkeesta otetaan ilolla vastaan Italiassa, joka on sekä kärsinyt pahoin koronaviruksesta että rikkonut räikeästi vakaus- ja kasvusopimusta. Maa on ilmoittanut 25 miljardin euron tukipaketista vastatoimina virukselle, ja myös sopimusta rikkovat Ranska ja Belgia ovat ilmoittaneet omista tukipaketeistaan.

EU-tiedottajan mukaan lauseke antaa jäsenmaille mahdollisuuden käyttää rajattomasti varoja lääkinnällisiin tarvikkeisiin.

Lauseke olisi jäsenmaiden suurin yhteinen panostus koronaviruksen vastaiseen taisteluun. AFP:n mukaan aiemminkin esillä ollut ehdotus jäsenmaiden yhteisestä lainasta ei ole kuitenkaan saanut tuulta purjeisiinsa pandemian muodostamassa poikkeustilanteessakaan.

STT

