EU-komission johtaja vierailee Kreikassa, aiheena alaikäiset turvapaikanhakijat

Euroopan unionin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vierailee tänään Kreikassa keskustelemassa maahan yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden tilanteesta. Vierailulla on mukana myös EU:n sisäasiainkomissaari Ylva Johansson.

Komission edustajat tapaavat Kreikan pääministerin Kyriakos Mitsotakisin ja vierailevat vastaanottokeskuksessa Ateenan lähellä.

Saksan hallitus kertoi aiemmin tällä viikolla EU:n harkitsevan jopa 1 500 lapsen vastaanottamista Kreikan pakolaisleireiltä. Kreikka pyysi EU:lta apua lasten vastaanottamiseen viime syksynä.

Suomen hallitus on sopinut enintään 175 turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Välimeren alueelta. Tämän on tarkoitus koskea ensisijaisesti lapsia sekä yksinhuoltajaperheitä.

STT

Kuvat: