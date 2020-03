EU lupaa Kreikalle lisää tukea rajatilanteen ratkomiseen: aluksia, helikoptereita, henkilökuntaa

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lupaa Kreikalle kaiken mahdollisen tuen tilanteen helpottamiseksi Turkin vastaisella rajalla. Von der Leyenin mukaan Kreikalle osoitetaan 700 miljoonaa euroa kahteen erään jaettuna.

Lisäksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin kautta Kreikan avuksi tuodaan muun muassa aluksia, helikoptereita sekä lisähenkilökuntaa. Von der Leyen kertoi, että Kreikan rajalle lisätään Frontexin kautta 100 uutta rajavartijaa.

Von der Leyen on vieraillut tänään Kreikan ja Turkin rajalla yhdessä EU-parlamentin puhemiehen David Sassolin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa.

Turkki ja EU solmivat vuonna 2016 pakolaissopimuksen, jossa Turkki sitoutui tehostamaan rajavalvontaansa ja vastaanottamaan Euroopasta palautettavia pakolaisia. Vastineena EU lupasi Turkille muun muassa taloudellista tukea pakolaisista huolehtimiseen.

Sopimus kuitenkin horjui viime viikolla, kun Turkki kertoi sotilaidensa kuoleman jälkeen avaavansa rajat Eurooppaan.

Kreikan rajalle on saapunut runsaasti ihmisiä. Kreikan mukaan lauantaiaamun ja sunnuntaiaamun välisenä aikana ainakin 10 000 ihmistä yritti ylittää rajan laittomasti.

Turkki on puhunut huomattavasti suuremmista määristä. Turkin mukaan rajoilla olisi ainakin yli 100 000 ihmistä.

Puute yhteisestä maahanmuuttolinjasta

Parlamentin puhemies Sassoli alleviivasi, että Eurooppa tarvitsee viimein yhteisen maahanmuuttopolitiikan. Ilman yhteistä linjaa EU ei voi näyttää johtajuutta, hän muistutti.

– Se on sitä, mitä eurooppalaiset, kaikkien EU-maiden kansalaiset odottavat meiltä, Sassoli sanoi.

Sassolin viesti oli selkeästi osoitettu jäsenmaille, jotka eivät ole päässeet sopuun yhteisestä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta. Esimerkiksi kysymys taakanjaosta on aiheuttanut kiistaa.

EU-johtajien kanssa samassa tiedotustilaisuudessa puhunut Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis sanoi, että Kreikka odottaa solidaarisuutta ja tukea muilta EU-mailta. Hänen mukaansa EU ei ole käyttänyt aikaa viime vuosina viisaasti, kun pakolaistilannetta ei ole pystytty ratkomaan kunnolla.

Mitsotakis sanoi, että EU-maiden joukossa on vapaamatkustajia, jotka eivät ole kantaneet riittävästi vastuuta Eurooppaan pyrkivistä ihmisjoukoista. Tämän vuoksi paineet ovat kasautuneet jäsenmaille, jotka sijaitsevat maantieteellisesti unionin ulkorajoilla, Mitsotakis huomautti.

EU-instituutioiden johtajista jokainen toisti, että Kreikan raja on Euroopan raja. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Michel muistutti, että samalla kun EU:n on suojeltava rajojaan, on myös kunnioitettava ihmisyyttä ja kansainvälistä oikeutta.

Komission puheenjohtaja von der Leyen pyrki vetoamaan myös EU:n yhtenäisyyden puolesta. Hänen mukaansa ne, jotka yrittävät horjuttaa EU:n yhtenäisyyttä, joutuvat pettymään.

STT

Kuvat: