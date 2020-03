EU-maiden johtajat pitävät uuden videokokouksen koronavirustilanteesta

EU-maiden johtajat pitävät huomenna tiistaina uuden videokokouksen koronavirusepidemiaan liittyvistä toimista. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin johtama kokous alkaa Suomen aikaa kello 18. EU-johtajat pitivät vastaavanlaisen videoneuvottelun myös viikko sitten.

EU on pyrkinyt eri instituutioiden kautta koordinoimaan jäsenmaiden toimia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Huippukokouksia johtavan Michelin mukaan oleellista on huolehtia tarvikkeiden riittävyydestä, tutkimuksen vauhdittamisesta sekä taloudellisten vaikutusten tasaamisesta.

Koordinointipyrkimyksistä huolimatta moni EU-maa on tehnyt omia päätöksiä esimerkiksi rajavalvonnasta ja sisärajojen sulkemisesta. Euroopan komissio puolestaan katsoo, että sisärajojen sulkeminen ei ole tarpeellista.

Koordinaation toiminta nousi esiin tänään komission päivittäisessä lehdistötilaisuudessa.

– Ovatko asiat sujuneet täydellisesti ensimmäisestä päivästä alkaen? Selvästikään ei, Euroopan komission tiedottaja Eric Mamer totesi.

Mamer kuitenkin muistutti, että komission ja jäsenmaiden välillä käydään jatkuvaa vuoropuhelua koronavirukseen liittyvistä toimista.

Komissiolta ohjeistusta rajakäytäntöihin

Tänään komissio esitteli uuden ohjeistuksen, jolla se pyrkii varmistamaan, että jäsenmaiden rajoja koskevista päätöksistä huolimatta välttämättömien palvelujen ja tavaroiden vapaa liikkuvuus säilyy, jotta esimerkiksi suojavarusteiden ja ruoan puutteilta pystyttäisiin välttymään.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkaisi sunnuntaina videoviestin, jossa hän esitteli uutta suojavarusteiden vientirajoitusta. Henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten kasvomaskeja, saisi jatkossa viedä EU-maista unionin ulkopuolelle vain, jos jäsenmaa antaa siihen erikseen luvan.

Von der Leyenin mukaan näin pyritään varmistamaan se, että varusteita on riittävästi EU:n sisällä.

Lisäks komissio pyrkii tukemaan teollisuutta, jotta suojavarusteiden tuotantoa pystyttäisiin vauhdittamaan ja patistaa jäsenmaita jakamaan suojavarusteita toisilleen.

STT

Kuvat: