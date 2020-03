EU vaatii Turkin Erdogania pitämään kiinni siirtolaissopimuksesta

EU vaatii Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdogania pitämään kiinni vuonna 2016 solmitusta siirtolaissopimuksesta. Erdogan tapasi EU-johtajia Brysselissä maanantai-iltana.

Turkki ilmoitti pari viikkoa sitten päästävänsä maassa olevia pakolaisia ja siirtolaisia Kreikan rajalle, minkä seurauksena muun EU:n tukema Kreikka on vahvistanut rajusti rajavalvontaansa. Rajalla arvioidaan olevan vähintään tuhansia EU-alueelle pääsyä toivovia ihmisiä.

Erdoganin arvioidaan tavoittelevan siirrollaan EU-maiden tukea Turkin toimille Syyriassa.

EU ja Turkki tekivät vuonna 2016 sopimuksen, jossa EU lupasi Turkille kuuden miljardin euron arvosta apua vastasuorituksena sille, että Turkki rajoittaa maassa olevien siirtolaisten ja pakolaisten pyrkimistä EU:n alueelle. Sopimus oli seurausta vuoden 2015 pakolaiskriisistä, jolloin Eurooppaan saapui yli miljoona ihmistä.

Erdogan ei kommentoinut medialle maanantaina tapaamisen antia, vaikka oli sitä turkkilaisedustajien mukaan alun perin suunnitellut. Sen sijaan median eteen astelivat EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel.

– Meillä on ilmiselvästi erimielisyyksiä, mutta olemme puhuneet selkeästi ja avoimesti toisillemme, von der Leyen muotoili uutistoimisto AFP:n mukaan.

Siirtolaissopimus uuteen tarkasteluun

Politico-lehden mukaan tapaamisen olennaisena antina pidettiinkin sitä, että Turkki ja EU ovat jälleen puheväleissä.

Erdoganin ennakoitiin tavoittelevan tapaamisella paitsi poliittista tukea Syyria-toimiinsa myös lisää taloudellista tukea siirtolaistilanteen hallintaan. Politicon mukaan heti tapaamisen jälkeen ei ollut selvillä, onko EU luvannut lisärahoitusta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Michelin mukaan kiistaa ratkovat lähipäivinä EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell ja Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu. Heidän tehtävänään on esimerkiksi käydä läpi vuoden 2016 sopimukseen kirjatut velvoitteet, jotta mahdollisia tulkintaeroja voidaan sovitella.

– On tärkeää, että emme taistele numeroista ja faktoista. Faktojen ja numeroiden tulkinnat tai niistä juontuvat ratkaisuehdotukset voivat toki olla erilaisia, von der Leyen sanoi Politicon mukaan.

Turkissa elää arviolta neljä miljoonaa pääosin Syyriasta kotoisin olevaa pakolaista.

”Naapurimme on Turkki, ei Tanska”

Ennen tapaamistaan EU-johtajien kanssa Erdogan puhui Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa. Presidentti antoi ymmärtää odottavansa solidaarisuutta muilta Nato-mailta.

– Liittolaistemme tulisi osoittaa maallemme solidaarisuutta, asettamatta poliittisia ehtoja. On tärkeää, että vaatimaamme tukeen vastataan viipymättä, Erdogan sanoi AFP:n mukaan.

Presidentti vetosi maiden väliseen yhteistyöhön myös arvostellessaan Kreikan toimintaa maiden välisellä rajalla. EU on tukenut Kreikan rajavalvontaa jo 700 miljoonalla eurolla. Maa pitää kovin ottein maahanpyrkijät Turkin puolella.

– On ajattelematonta naapurilta ja kumppanilta syyttää Turkkia vastuulliseksi sääntöjenvastaiseen maahanmuuttoon, Erdogan totesi suunnaten sanansa Kreikan pääministerille Kyriakos Mitsotakikselle.

Mitsotakis vastasi samalla mitalla.

– Miksi käytämme niin paljon rahaa puolustukseen? Koska naapurimme on Turkki, ei Tanska. Maani pääministerinä minun ei tarvitse kuunnella ihmisoikeusluentoja Turkilta, Mitsotakis sivalsi.

