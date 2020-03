EU:n brexit-pääneuvottelijalla Michel Barnierilla on todettu koronavirustartunta

EU:n pääneuvottelijalla Michel Barnierilla on todettu koronavirustartunta. Barnier kertoo asiasta Twitterissä ja vakuuttaa voivansa hyvin.

69-vuotias Barnier johtaa EU:n puolella neuvotteluja Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta. Hän oli EU:n pääneuvottelija myös aiemmissa brexit-neuvotteluissa.

Barnier sanoo, että hän ja hänen tiiminsä noudattavat kaikkia tarpeellisia varotoimia.

Tälle viikolle suunniteltu neuvottelukierros Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta peruttiin jo aiemmin koronavirustilanteen vuoksi. Neuvotteluista on käyty vasta ensimmäinen kierros, joka oli maaliskuun alussa.

Neuvotteluissa on määrä sopia, miten Britannian ja EU:n väliset suhteet järjestetään sen jälkeen, kun Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyy tämän vuoden lopussa.

Siirtymäaikaan pidennys?

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa. Siirtymäajan ansiosta ero ei näkynyt välittömästi arjessa, sillä esimerkiksi kaupankäynti jatkui entiseen malliin.

Britannialla on mahdollisuus hakea pidennystä siirtymäaikaan, ja viime päivinä brittimediassa on spekuloitu asialla.

Toistaiseksi pääministeriBoris Johnson ei kuitenkaan ole ilmoittanut julkisesti, että hän muuttaisi kantaansa ja hakisi pidennystä. Johnson on aiemmin linjannut, että siirtymäaika päättyy tämän vuoden loppuun eikä pidennystä haeta.

Jos tulevasta kauppasuhteesta ei ehditä sopia ennen siirtymäajan loppua, EU-maat kävisivät Britannian kanssa kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöillä.

STT

