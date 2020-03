EU:n diplomaatit matkustavat Turkkiin ratkoakseen tilannetta Kreikan rajalla

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Janez Lenarcic matkustavat tänään Turkkiin.

Kaksi päivää kestävän tapaamisen tarkoituksena on keskustella niin pakolaistilanteesta kuin Syyrian kriisistä Turkin edustajien kanssa. Lukuisat pakolaiset ovat kokoontuneet Turkin ja Kreikan väliselle rajalle sen jälkeen, kun Turkki kertoi avaavansa rajansa EU:hun.

– Keskusteluissa käsitellään Pohjois-Syyrian Idlibin tilanteen eskaloitumista, kriisin humanitaarisia seurauksia kuten myös Syyrian pakolaisten tilannetta Turkissa, Borrellin edustajat kertoivat.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, EU-parlamentin puhemies David Sassoli ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel vierailevat tänään Kreikassa Turkin rajalla.

Von der Leyenin mukaan kolmikko menee Kreikkaan osoittamaan jäsenmaalleen EU:n täyden tuen.

”Erdoganin toimet mahdottomia hyväksyä”

EU:ssa on arvioitu, että Erdogan pyrkii rajojen avaamisella painostamaan EU-maita tukemaan Turkin sotatoimia Syyriassa. Merkel kutsui Erdoganin toimia mahdottomiksi hyväksyä. Maahanmuuttoasioista vastaava komissaari Margaritis Schinas puolestaan painotti, että EU:ta ei voi kiristää tai pelotella.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi aiemmin maanantaina, että EU tiivistää vuoropuhelua Turkin kanssa useilla poliittisilla tasoilla, jotta tilanteesta saataisiin yhteinen kokonaiskuva.

– Turkki on vaikeassa tilanteessa pakolaisten ja siirtolaisten suhteen, mutta se, mitä näemme nyt, ei voi olla vastaus tai ratkaisu, von der Leyen sanoi.

Erdogan väläytti tulitaukoa

Turkissa on parhaillaan noin neljä miljoonaa pakolaista, joista noin 3,6 miljoonaa on syyrialaisia, kertoo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR.

Maahan pyrkii lisää ihmisiä erityisesti Syyrian luoteisosasta Idlibistä, jossa kapinallisia tukeva Turkki on viime aikoina tehostanut Syyrian hallinnon vastaisia sotatoimiaan. Syyrian hallinnon joukkoja tukee Venäjä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Syyriasta olisi pyrkimässä Turkkiin noin miljoona ihmistä, joita ei kuitenkaan ole päästetty maahan.

Erdoganin on määrä tavata torstaina Moskovassa Venäjän presidentti Vladimir Putin. Erdogan sanoi toivovansa neuvotteluja mahdollisesta tulitauosta Idlibiin.

Erdogan on aiemmin kehottanut Putinia väistymään Idlibistä Turkin tieltä ja antamaan Turkin toimia yksin Syyrian hallinnon joukkoja vastaan.

Asiantuntijoiden mukaan Turkki ja Venäjä kuitenkin pyrkivät välttämään suoraa yhteenottoa Syyriassa. Maiden välillä on tärkeitä kauppaan ja puolustukseen liittyviä siteitä, joita ei haluta vaarantaa.

