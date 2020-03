EU:n ja Britannian kantojen välillä on vakavia eroavaisuuksia, arvioi EU:n pääneuvottelija Barnier

Ensimmäinen neuvottelukierros on osoittanut, että EU:n ja Britannian kantojen välillä on vakavia eroavaisuuksia, kuvailee EU:n pääneuvottelija Michel Barnier.

Siitä huolimatta Barnier uskoo, että sopimuksen saavuttaminen on mahdollista, vaikkakin vaikeaa.

EU ja Britannia ovat tällä viikolla aloittaneet neuvottelut tulevasta suhteestaan. Neuvotteluissa on tarkoitus sopia, miten esimerkiksi kaupankäynti ja matkustaminen järjestetään sitten, kun Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyy vuoden lopussa.

Barnier muistuttaa, että kävipä neuvotteluissa miten tahansa, varmaa on, että asiat muuttuvat vuodenvaihteessa, sillä silloin Britannia on jättämässä EU:n sisämarkkinat ja tulliliiton.

Tiedossa oli jo etukäteen, että osapuolten välillä on monia erimielisyyksiä. EU:lla ja Britannialla on varsin erilainen näkökulma siihen, missä määrin Britannian tulisi sitoutua mahdollisessa vapaakauppasopimuksessa noudattamaan EU-sääntelyä.

Barnierin mukaan neuvottelujen alussa on käynyt selväksi, että Britannia ei halua tehdä oikeudellisia sitoumuksia Euroopan unionin tuomioistuimen roolin suhteen.

EU taas haluaa, että sopimukseen kirjattaisiin kiistatilanteiden varalta EU-tuomioistuimen asema EU-lakien tulkitsijana.

Barnier moittii Britanniaa epäkäytännöllisyydestä

Yksi neuvottelujen kuumista kiistakysymyksistä on kalastus. Britannia haluaisi määrätä tulevaisuudessa yksin omista kalastusalueistaan, mutta EU tavoittelee kalastajilleen vastavuoroista pääsyä Britannian vesille jatkossakin.

EU:n tavoitteena on ollut sisällyttää vaikea kalastuskysymys osaksi kauppasopimusta. Barnierin mukaan Britannia haluaa nyt, että niin ei tehtäisi, vaan että kalastusvesille pääsystä sovittaisiin vuosittain.

– Entisenä maani kalastusasioista vastanneena ministerinä voin sanoa, että se ei ole käytännöllistä, Barnier totesi.

Barnier vetosi siihen, että Britannian ja EU:n välisessä kalastuksessa puhutaan ainakin sadasta eri lajista.

– Mitä voimme tehdä Norjan kanssa viiden lajin osalta, ei yksinkertaisesti onnistu sadan lajin suhteen, Barnier vertaa.

Varsinaisten asiakysymysten lisäksi osapuolilla on eripuraa sopimuksen muodosta. EU tavoittelee yhtä kattavaa sopimusta, kun taas Britannia olisi valmis solmimaan useita suppeampia alakohtaisia sopimuksia.

Barnierin mukaan useiden pienten sopimusten solmiminen olisi varsin epäkäytännöllistä.

Koronavirus ei ole vielä vaikuttanut neuvotteluihin

Britannia erosi Euroopan unionista tammikuun lopussa. Siirtymäajan ansiosta arki jatkui lähes entisellään, sillä Britannia noudattaa edelleen EU-maille kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia osallistumatta kuitenkaan EU:n päätöksentekoon.

Neuvotteluja tulevasta suhteesta viedään eteenpäin samanaikaisesti 11 neuvottelupöydässä. Barnier kertoi, että keskustelut aloitettiin muilla aloilla paitsi ulkosuhteiden ja puolustuksen osalta, sillä Britannia ei halunnut keskustella niistä vielä nyt.

Samalla kun neuvotteluissa rakennetaan uutta suhdetta, on Barnierin mukaan tärkeää, että Britannian EU-erosopimuksen toimeenpanosta huolehditaan. Siinä on sovittu muun muassa Pohjois-Irlannin rajaa koskevasta järjestelystä.

Koronaviruksen leviäminen ei toistaiseksi ole vaikuttanut neuvotteluaikatauluihin. Osapuolet seuraavat tilanteen kehittymistä ja varotoimenpiteitä tehdään, mutta keväälle sovittuja neuvottelukierroksia ei tässä vaiheessa ole vielä peruttu.

