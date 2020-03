EU:n kamppailu koronaviruskriisiä vastaan jatkuu – EU-johtajien kokouksessa tähytään myös kriisin jälkeiseen aikaan

EU-maiden johtajat keskustelevat tänään siitä, mitä askeleita otetaan seuraavaksi kamppailussa koronavirusta vastaan. Videokokouksessaan johtajat keskustelevat esimerkiksi lääkkeiden ja suojavarusteiden riittävyydestä sekä rokotteen kehittämisestä.

EU-johtajien odotetaan pohtivan myös sitä, millaisia keinoja talouskriisin tasaamiseksi voidaan vielä ottaa käyttöön.

Kysymys seuraavista taloustoimista jakaa jäsenmaita. Osa haluaisi kaivaa entistä järeämpiä aseita käyttöön EU:n keinovalikoimasta, kun taas osa on halunnut katsoa ensin, mihin kansalliset toimet ja Euroopan keskuspankin (EKP) hätärahoitusohjelma riittävät.

Keskiviikkona yhdeksän EU-maata vaati yhteisessä kirjeessään euroalueelle niin sanottuja koronabondeja eli yhteisiä velkakirjoja.

Raskaasti velkaantuneet EU-maat ovat aiemminkin nostaneet esiin ajatuksia euroalueen yhteisestä velasta. Myös EKP on kannattanut sitä, mutta pohjoiset jäsenmaat Saksa etunenässä vastustavat ajatusta.

EU-johtajilta odotetaan kannanottoa Euroopan kriisirahaston (EVM) käyttöön koronakriisissä. Asiasta keskusteltiin aiemmin tällä viikolla euroryhmän videokokouksessa.

Euroryhmän puheenjohtajan Mario Centenon mukaan suunnitelma EVM:n käytöstä sai laajaa tukea, mutta asia on edelleen auki, sillä yksityiskohdat vaativat työtä.

Centenon on määrä esitellä euroryhmän kokouksen satoa tänään EU-johtajille.

Kaavailuissa uudenlainen kriisihallintakeskus

Kriisin ratkomisen lisäksi katse on kääntymässä kohti tulevaa. Uutistoimisto AFP:n näkemän lausuntoluonnoksen mukaan EU-johtajat aikovat pyytää virkakoneistoa käynnistämään valmistelun siitä, miten koronaviruskriisin jälkeen pystytään palaamaan takaisin normaalioloihin.

EU-johtajien pöydällä on myös ajatus uudenlaisen EU:n kriisinhallintakeskuksen luomisesta. AFP:n mukaan luonnostekstissä ei kuitenkaan mennä yksityiskohtiin siitä, miten keskus toimisi.

STT