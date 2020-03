Euroopan keskuspankki aloittaa 750 miljardin euron hätärahoituksen, ohjelma kestää ainakin vuoden loppuun

Euroopan keskuspankki (EKP) aloittaa 750 miljardin euron hätärahoituksen, kertoo pankin rahapolitiikasta päättävä neuvosto.

Pankki alkaa ostaa markkinoilta sekä yksityisen että julkisen sektorin lainoja. Ohjelma kestää siihen saakka, kunnes koronaviruspandemia on ohi, mutta vähintään vuoden loppuun asti.

Neuvosto ilmoitti toimista keskiviikkona järjestetyn ylimääräisen puhelinkokouksen jälkeen.

Koronaviruksen leviäminen on aiheuttanut valtavan ulkoisen shokin talouteen. EKP:n pyrkimyksenä on vaimentaa vakavia riskejä, joita euroalueeseen kohdistuu koronaviruspandemian vuoksi.

Keskuspankki kertoo varautuvansa arvopapereiden osto-ohjelmien laajentamiseen ja niiden rakenteen muuttamiseen niin paljon kuin ja niin pitkäksi ajaksi kuin on tarpeen.

– Rahapolitiikasta päättävä neuvosto on sitoutunut tukemaan kaikkia euroalueen kansalaisia tämän erittäin haastavan ajanjakson läpi, EKP kirjoittaa tiedotteessaan.

Edellisistä poikkeustoimista kerrottiin viikko sitten

EKP ilmoitti edellisen kerran viikko sitten koronaviruskriisin aiheuttamista poikkeustoimista. Pankki kertoi, että arvopapereita ostetaan 120 miljardilla eurolla lisää, kun syksyllä ilmoitettu määrä oli 20 miljardia kuussa. EKP pyrkii vahvistamaan myös yritysten lainahanojen pysymisen avoimena.

Epidemia on tuonut epävarmuutta varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Keskuspankki paransi sen takia kohdennettujen ja pidempiaikaisten jälleenrahoitusoperaatioidensa ehtoja pankeille. Samalla pankkien vakavaraisuussäädöksiä löysättiin.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn vaati eilen Helsingin Sanomien haastattelussa EKP:tä ottamaan käyttöön kaikki sen toimivallan sallimat keinot, jotta koronaviruspandemian taloudellisia vaurioita voidaan vähentää.

Rehnin mukaan EKP:n ja euromaiden keskuspankkien on toimittava tässä tilanteessa päättäväisesti.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed alensi alkuviikosta ohjauskorkoaan rajusti kokonaisella prosenttiyksiköllä 0-0,25 prosenttiin. Fedin ohjauskorko on edellisen kerran ollut käytännössä nollassa vuoden 2008 finanssikriisin iskettyä.

STT