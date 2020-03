Euroopan keskuspankki kertoo koronalääkkeistään

Euroopan keskuspankki kertoo tänään, miten se reagoi koronaviruksen aiheuttamaan talouden epävarmuuteen. EKP:n neuvosto on koolla Frankfurtissa.

Osa jäsenmaiden keskuspankkiireista on aikeissa jäädä kotiin ja osallistuu kokoukseen etäyhteydellä. Bloombergin mukaan kotiin olisi jäämässä ainakin viisi neuvoston jäsentä. Suomen Pankista kerrottiin eilen, että pääjohtaja Olli Rehn osallistuu kokoukseen normaalisti.

EKP:lla ei ole käytössään perinteistä, vahvaa korkoasetta, sillä ohjauskorko on jo ennätysalhaalla, 0,0 prosentissa, peruina edellisestä talouskriisistä. Pankeilta perittävä talletuskorko on sekin jo 0,5 prosenttia miinuksella eli pankit joutuvat maksamaan talletuksistaan keskuspankissa. Periaatteessa molempia voidaan yhä laskea, mutta vaikutusten odotetaan jäävän rajallisiksi.

Keskuspankki voi kertoa esimerkiksi arvopapereiden osto-ohjelman suurentamisesta nykyisestä 20 miljardista eurosta ja toimista, joilla yritysten lainansaanti varmistetaan. Markkinoilla odotetaan myös, miten EKP arvioi talouden näkymiä ja tulevia toimiaan. Koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden rinnalla huolta on aiheuttanut öljyn hinnan voimakas heiluminen.

Samalla odotetaan, miten keskuspankin viime vuoden lopulla aloittanut pääjohtaja Christine Lagarde kuvaa mahdollisuuksia reagoida uuteen tilanteeseen. Jo maaliskuun alussa julkaistussa tiedotteessa keskuspankki sanoi olevansa valmis oikeasuhtaisiin ja kohdennettuihin toimiin. Sanoilla on painoa, mikä nähtiin, kun Mario Draghi vakuutti vuonna 2012 EKP:n tekevän mandaattinsa puitteissa kaikkensa euron suojaamiseksi.

Jäsenmaiden hallituksilla oma vastuunsa

Myös euroalueen hallituksiin kohdistuu paineita, jotta ne tukisivat taloutta. Saksassa hallitus on päättänyt 12,4 miljardin euron lisäinvestoinneista ja tuesta työajan lyhentämisestä kärsiville työntekijöille.

EU-maiden johtajat linjasivat yhteistä vastaustaan kriisiin etäkokouksessa keskiviikkona. EU-maat ovat laittamassa liikkeelle 25 miljardin euron investoinnit sekä rukkaavat tarvittaessa valtiontukisäädöksiä, jotta jäsenmailla on laajemmat mahdollisuudet auttaa yrityksiä.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed alensi viime viikolla ohjauskorkoaan puolella prosenttiyksiköllä 1,0-1,25 prosenttiin ja Englannin keskuspankki keskiviikkona puoli prosenttiyksikköä 0,25 prosenttiin.

