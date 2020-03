Euroopan pörssit avautuneet laskuun – Helsinki vajaan prosentin miinuksella

Euroopan suurimpien pörssien pääindeksit ovat lähteneet laskuun. Lontoon pörssi on 2,6 prosentin, Frankfurtin pörssi 2,4 prosentin, Pariisin pörssi 2,6 prosentin, Milanon pörssi 1,7 prosentin ja Madridin pörssi 2,2 prosentin alamäessä.

Helsingin pörssin OMXH-indeksi on vajaan prosentin luisussa.

Aasiassa Tokion pörssi sukelsi 4,5 prosenttia, mutta muuten laskusuunta oli maltillisempi. Hongkong sulki 0,7 prosenttia ja Shanghai 0,6 prosenttia miinuksella.

Eilen Yhdysvalloissa markkinat menivät kiinni sekalaisissa tunnelmissa. New Yorkin pörssin Dow Jones -indeksi nousi 2,4 prosenttia, mutta Nasdaq-pörssi päätyi 0,5 prosenttia pakkasen puolelle.

STT