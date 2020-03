F1-kauden avauskisa Australian Melbournessa perutaan koronaviruksen vuoksi

”Ymmärrämme, että tämä on valtava pettymys tuhansille faneille.”

Annukka Koskela

Formula ykkösten MM-sarjan sunnuntainen avauskisa Australian Melbournessa on peruttu koronaviruksen vuoksi, kertovat kisajärjestäjät. Päätöstä perustellaan Victorian osavaltion terveysviranomaisten antamilla neuvoilla, kirjoittavat australialaisviestimet.

Ilmoitus tuli pian sen jälkeen, kun Victorian osavaltion pääministeri Daniel Andrews kertoi, että koronavirukseen liittyvien huolien vuoksi vähintään yleisö jää pois kisasta.

F1-kauden avaus sai jo torstaina kovan kolauksen McLaren-tallin ilmoitettua, että se vetäytyy Australian gp:stä tallin henkilökunnan jäsenen koronavirustartunnan takia. Kisajärjestäjien lausunnossa sanotaan, että McLaren-tallin jäsenen tartunnan varmistumisen jälkeen järjestäjät kutsuivat torstai-iltana kokoon kokouksen, johon osallistui järjestäjien lisäksi myös tallien edustajia.

– Ymmärrämme, että tämä on valtava pettymys tuhansille faneille, joiden oli määrä tulla katsomaan kilpailua. Lipun ostaneet saavat täyden hyvityksen, ja lisätietoja on luvassa, kisajärjestäjät kirjoittavat lausunnossaan.

Bahrainissa määrä ajaa ilman yleisöä

Ennen perumista muun muassa Mercedeksen kuljettaja Lewis Halmilton ehti arvostella aikomuksia ajaa kisa. Hän sanoi toimittajille, että hänen mielestään kisan järjestäminen ei ole hyvä ajatus.

Muun muassa BBC kertoi, että esimerkiksi Alfa Romeon Kimi Räikkönen ja Ferrarin Sebastian Vettel olivat lähteneet lentäen kohti kotia jo ennen virallista perumisilmoitusta.

Jo aiemmin on kerrottu, että F1-kauden toinen gp-kisa Bahrainissa ajetaan ilman yleisöä. Kisa järjestetään 22. maaliskuuta.

Koronaviruksen takia F1:n MM-sarjassa on jo siirretty kauden neljäs kilpailu huhtikuulta eteenpäin. Kilpailu ajetaan Kiinassa.

STT

