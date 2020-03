Finnair aloittaa neuvottelut koko Suomessa työskentelevän henkilöstön lomautuksista – lisää lentoja perutaan koronaviruksen vuoksi

Lentoyhtiö Finnair aloittaa neuvottelut henkilöstönsä lomauttamiseksi, yhtiö kertoo.

Neuvottelujen piirissä on koko Suomessa työskentelevä henkilöstö, ja lomautukset koskevat lähtökohtaisesti heitä kaikkia. Yhtiöllä on Suomessa yli 6 000 työntekijää.

Suunnitelmien mukaan lomautusten kesto olisi 14-30 vuorokautta, ja ne toteutettaisiin yhtenä jaksona.

– Tietysti tässä vaiheessa on vaikea arvioida, miten koronavirustilanne kehittyy ja miten se vaikuttaa lentoliikenteeseen, sanoo mediasuhteiden johtaja Päivyt Tallqvist.

Finnair kertoo aloittavansa yt-neuvottelut lomautuksista ensi viikolla. Neuvotteluiden arvioidaan kestävän kaksi viikkoa.

Neuvottelut johtuvat koronaviruksen vaikutuksista yhtiön taloudellisiin näkymiin. Yhtiö on joutunut perumaan useita lentojaan Itä-Aasiaan ja Italiaan viruksen aiheuttamien epidemioiden vuoksi. Yhtiö ilmoitti tuoreimmista peruutuksista tänään. Tallqvistin mukaan aiemmin lentoja oli peruttu noin 400 kappaletta helmi-maaliskuulta, ja tuoreiden ilmoitusten myötä yhtiö perui 700 lentoa.

– Jos tilanne pitkittyy, mahdollisista pidemmistä lomautuksista keskustellaan neuvotteluissa, Tallqvist kertoo.

”Kaukoliikennelentäjiä koskevat neuvottelut päättyneet”

Yhtiö kertoo aloittavansa henkilöstön sopeuttamisen myös muissa maissa, jossa sillä on henkilöstöä.

Yhtiö kertoi helmikuun puolivälissä vastaavista neuvotteluista kaukoliikennelentäjiensä osalta koronavirusepidemian vaikutusten vuoksi. Kyseisten neuvotteluiden piiriin kuului 600 työntekijää. Ne ovat Tallqvistin mukaan päättyneet, ja yhtiö kertoo niiden tuloksesta henkilöstölle lähipäivinä.

Viime viikolla yhtiö sanoi sopeuttavansa globaalisti myös muita kustannuksiaan, kuten myynti- ja markkinointikuluja.

– Tarkastelemme luonnollisesti ihan kaikkia kustannuksia, Tallqvist sanoo.

Lentoja peruttu ja siirretty

Esimerkiksi Manner-Kiinaan suuntautuvat lennot perutaan myös huhtikuun ajalta. Aiemmin on ilmoitettu, että ne perutaan maaliskuun loppuun asti. Lisäksi päivittäiset lennot Etelä-Koreaan Souliin perutaan 9.3.-16.4. Finnair vähentää myös Japanin Osakan-reitiltään kaksi viikkovuoroa ja lentää kesäkaudella Osakaan 10 kertaa viikossa aiemmin suunnitellun 12 kerran sijaan.

Finnair siirtää uuden Etelä-Koreaan Busaniin suuntautuvan reittinsä avausta maaliskuun lopusta heinäkuun alkuun.

Maaliskuulle varatut lennot voi siirtää ilman lisäkuluja

Finnairista kerrotaan myös, että maaliskuulle varatut lennot voi koronaviruksen takia siirtää ilman lisäkuluja. Lento pitää käyttää kesäkuun loppuun mennessä samaan kohteeseen.

Finnair kertoo aloittavansa henkilöstön sopeuttamisen myös muissa maissa, jossa sillä on henkilöstöä.

Yhtiö kertoi jo helmikuun puolivälissä vastaavista neuvotteluista kaukoliikennelentäjiensä osalta koronavirusepidemian vaikutusten vuoksi. Kyseisten neuvotteluiden piiriin kuului 600 työntekijää.

Viime viikolla yhtiö sanoi sopeuttavansa globaalisti myös muita kustannuksiaan, kuten myynti- ja markkinointikuluja.

STT

Kuvat: