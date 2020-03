Finnair lopettaa tuotemyynnin Euroopan sisäisillä lennoilla, koneet kevenevät 50-100 kiloa

Lentoyhtiö Finnair on julkistanut suunnitelmansa siitä, miten yhtiö aikoo saavuttaa ilmastotavoitteensa. Finnairin tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä.

Hiilineutraaliudella tarkoitetaan Suomen ympäristökeskuksen mukaan yleisesti sitä, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan vain sen verran kuin niitä pystytään sitomaan.

Finnairin suunnitelmissa on vähentää koneiden painoa ja polttoaineen kulutusta, lisätä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä, investoida uuteen lentokoneteknologiaan ja hyvittää hiilidioksidipäästöjä. Myös esimerkiksi muoviroskan ja ruokajätteen määrää vähennetään.

Finnair lopettaa tuotemyynnin lennoillaan EU:ssa huhtikuun 29. päivä alkaen. Lentojen aikana myydään senkin jälkeen vielä ruokaa ja ennakkoon tilattuja tuotteita. Finnairin mukaan myyntikärryjen jättäminen pois kyydistä vähentää koneen painoa keskimäärin 50-100 kiloa.

Yhtiö aikoo investoida uusiin, vähäpäästöisempiin koneisiin, minkä odotetaan vähentävän Euroopan liikenteen hiilidioksidipäästöjä 10-15 prosenttia. Viiden vuoden sisällä tehtävien investointien on arvioitu olevan 3,5-4,0 miljardia euroa.

Yhteistyösopimus Nesteen kanssa

Finnair kertoi torstaina myös, että se solmii Nesteen kanssa yhteistyösopimuksen lentopolttoaineista. Sopimuksen odotetaan lisäävän merkittävästi uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä.

Yhtiö lensi ensimmäiset lentonsa biopolttoainetta käyttäen elokuussa. San Franciscosta Helsinkiin lennettiin 12 prosentin biopolttoainesekoituksella.

Finnairin asiakkailla oli aiemmin mahdollisuus tukea ilmastotavoitteita tukemalla päästövähennysprojektia Mosambikissa tai biopolttoaineostoilla. Tällä viikolla yhtiö kuitenkin kertoi lopettaneensa päästöhyvitys- ja biopolttoainepalvelunsa, koska se oli Poliisihallituksen mukaan ollut kiellettyä rahankeräystoimintaa.

Nyt yhtiö kertoo hyvittävänsä yrityssopimusasiakkaidensa lentojen hiilidioksidipäästöt syyskuun alusta alkaen. Yksityisasiakkaille Finnair esittelee myöhemmin tänä vuonna lipputyypin, jonka hinnalla tuetaan biopolttoaineen käyttöä ja jonka myötä asiakkaat voivat hyvittää päästöjään.

STT

Kuvat: