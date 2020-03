Finnair peruu huhtikuussa 2 400 kotimaan ja Euroopan lentoa, Ryanair peruu Italian-lennot

Finnair ilmoittaa jatkavansa lentotarjonnan sopeuttamista koronavirustilanteen takia. Yhtiö vähentää kapasiteettia kotimaan ja Euroopan liikenteessä yli 20 prosentilla huhtikuussa perumalla yhteensä noin 2 400 lentoa ja vaihtamalla osalla reiteistä konetyypin pienemmäksi.

Muutokset perustuvat huhtikuun kysyntänäkymään. Yhtiö on jo aiemmin ilmoittanut 1 400 lennon peruutuksista tältä vuodelta.

Yhtiö peruu huhtikuulta kaikki Jyväskylän, Kajaanin, Kokkolan ja Kemin lennot. Myös lentoja Ouluun, Vaasaan, Joensuuhun, Kuopioon, Turkuun ja Maarianhaminaan karsitaan.

Euroopan liikenteessä Finnair peruu lentonsa Bolognaan, Stuttgartiin, Splitiin, Uumajaan ja Venetsiaan huhtikuun loppuun asti.

Lentoja vähennetään myös Pohjoismaihin. Vähennykset koskevat Göteborgiin, Kööpenhaminaan, Tukholmaan, Tromssaan, Trondheimiin ja Bergeniin kohdistuvia lentoja. Myös Tallinnaan, Hampuriin ja Moskovaan suuntautuvia lentoja karsitaan. Barcelonaan suuntautuvista lennoista karsitaan kolmannes.

Pietariin ja Vilnaan lennetään huhtikuussa pienemmillä koneilla.

Osalla Brysselin ja Lontoon lennoista vaihdetaan A350-koneesta pienempään A321-konetyyppiin.

Finnair ilmoittaa viestivänsä lentojen peruutuksista suoraan asiakkaille, joilla on varaus perutuille lennoille. Asiakkaat voivat hakea lipun hinnan palautusta tai siirtää matkaansa.

Koronaviruksen takia Finnair on ilmoittanut tarjoavansa matkustajille mahdollisuutta muuttaa lentojensa päivämäärää 30. marraskuuta asti.

Norwegian peruu noin 3 000 lentoa

Halpalentoyhtiö Norwegian ilmoittaa peruvansa koronaviruksen takia noin 3 000 lentoa maaliskuun puolivälistä kesäkuuhun asti. Vähennys on noin 15 prosenttia yhtiön kaikista lennoista ja koskee yhtiön koko verkostoa.

Samalla yhtiö ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut henkilöstön lomauttamisesta.

Toimitusjohtaja Jacob Schram patisti viranomaisia heti toimimaan koko ilmailualan tilanteen helpottamiseksi. Matkustajat ovat jääneet odottavalle kannalle eivätkä juuri nyt varaa lentolippuja kesälomiaan varten.

Norwegian ilmoitti aiemmin keskeyttävänsä kaikki lentonsa Italiaan.

Ryanair peruu Italian-lennot, Suomesta on lennetty Bergamoon

Halpalentoyhtiö Ryanair peruu koronaviruksen matkustusrajoitteiden takia kaikki lentonsa Italiaan perjantaihin 8. huhtikuuta asti. Kansainväliset lennot Italiaan perutaan tämän viikon perjantaista alkaen. Yhtiöllä on ollut Suomessa lentoja Lappeenrannasta Pohjois-Italian Bergamoon.

Ryanair kertoi jo viime viikolla vähentävänsä lentojaan Italiaan.

Yhtiö sanoi ottavansa suoraan yhteyttä matkustajiin ja tarjoavansa lipun hinnan palautusta tai mahdollisuutta varata uudet lennot.

”Matkailualalla tarvitaan nopeasti hätäapua”

Suomen Matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti sanoo Lännen Median haastattelussa, että alalle tarvitaan nopeasta hätäapua. Mäki-Fränti aikoo olla yhteydessä valtion suuntaan, elinkeinoministeri Mika Lintilään (kesk.) ja Finnveraan pikaisen avun saamiseksi yrityksille.

Mäki-Fränti sanoo, että kassakriisi uhkaa nyt monia vakavaraisiakin matkailualan yrityksiä ja yrityksissä joudutaan miettimään sopeutustoimia.

https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4888082/Matkailuala+huutaa+nyt+valtiolta+hataapua++kassakriisi+uhkaa+isoa+joukkoa+matkailuyrityksia

STT

Kuvat: