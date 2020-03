Finnair peruu huomenna useita Helsinki-Vantaalta lähteviä lentoja sääolosuhteiden takia

Lentoyhtiö Finnair ilmoittaa peruvansa useita Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähteviä lentojaan keskiviikkona sääolosuhteiden vuoksi. Yhtiön mukaan ennustetut lumi- ja räntäsade sekä kova tuuli rajoittavat liikennettä ja vaikeuttavat toimintoja lentoasemalla.

Lentojen peruminen on yhtiön mukaan varotoimi, jolla liikenne pyritään pitämään mahdollisimman sujuvana.

Finnairin perumat lennot ovat kotimaan- ja Euroopan lentoja. Näiden joukossa on muun muassa Tukholman, Brysselin, Lontoon ja Kööpenhaminan yhteyksiä. Myös peruuntuneiden lentojen paluulennot Helsinki-Vantaalle jätetään lentämättä.

Finnairin mukaan viivästykset ovat keskiviikon lentoliikenteessä perumisista huolimatta mahdollisia.

Ilmatieteen laitoksen mukaan eteläisessä Suomessa tuulee koko keskiviikon ajan kovaa. Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahden länsiosissa voi tuulla aamusta jopa lähes 20 metriä sekunnissa. Etelä-Suomessa sisämaassakin tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa.

Päivän aikana etelässä voidaan saada lunta tai räntää noin 4-8 senttimetriä.

Teille jääpintoja Etelä- ja Keski-Suomessa – huomenna laajasti kehno ajokeli

Kosteiden tienpintojen odotetaan jäätyvän illan ja ensi yön aikana eteläisessä ja keskisessä Suomessa, ilmoitti Turun tieliikennekeskus. Samalla mustan jään muodostumisen mahdollisuus on kasvamassa teillä maan eteläosassa.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että keskiviikkona on huono ajokeli laajalla alueella, joka kattaa koko Suomen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun etelärajasta etelän suuntaan.

Torstaina liikennesää on kehno puolestaan linjalla Satakunta-Etelä-Savo sekä kaikissa maakunnissa niistä pohjoiseen.

STT

Kuvat: