Finnair peruu useita lentoja Pohjois-Suomeen, Aurinkomatkat peruutti kaikki matkat kesäkuun loppuun asti

Lentoyhtiö Finnair on perunut tämän viikon osalta useita lentoja Pohjois-Suomen matkailukohteisiin Kuusamoon, Kittilään ja Ivaloon. Yhtiö kertoo lentävänsä kaikkiin kolmeen kohteeseen joitakin lentoja kuluvan viikon sunnuntaihin saakka. Yhtiö kertoi tiedotteessaan, että tämän viikon lentojen tarkoituksena on tuoda matkustajia Pohjois-Suomesta.

Ensi viikon maanantaista 30. maaliskuuta lähtien Finnair on perunut kaikki lentonsa Kuusamoon, Kittilään ja Ivaloon. Finnairin ainoa reitti Pohjois-Suomesta etelään on 30. maaliskuuta alkaen Rovaniemen ja Helsingin välillä. Yhtiö kertoo, että Rovaniemen lennot ovat mukana myös sen normaalissa liikenneohjelmassa 1. huhtikuuta alkaen.

Finnair kertoi asiakkaiden saavan tiedon lentonsa muutoksista sähköpostitse tai tekstiviestillä.

Aurinkomatkat perui kesäkauden matkapaketteja

Matkatoimisto Aurinkomatkat kertoi maanantaina peruvansa kaikki yhtiön matkapaketit, kaupunkilomat sekä Finnair Holidays -matkat, joiden lähtöpäivä on 15. toukokuuta-30. kesäkuuta välisenä aikana. Yhtiö oli jo aiemmin kertonut peruneensa kaikki matkat välillä 13. maaliskuuta-14. toukokuuta. Aurinkomatkojen päätöksen syynä on koronavirustilanne ja sen aiheuttamat matkustusrajoitukset sekä Finnairin lentojen peruutukset.

Lisäksi Aurinkomatkat peruu kaikki kesäkauden 2020 matkapaketit useisiin Euroopan kohteisiin, muun muassa Italiaan, Itävaltaan, Turkkiin, Bulgariaan, Espanjaan ja Kreikkaan.

Aurinkomatkat on suoraan yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin, joiden matkoihin tulee muutoksia.

TUI antaa muuttaa varausta

Matkatoimisto TUI Finlandin viestinnästä kerrottiin maanantaina STT:lle, että TUIn kaikki lomamatkat on tällä erää peruttu 14. huhtikuuta asti. Lisäksi TUI Finlandin 15. huhtikuuta-11. toukokuuta välisen ajan matkoille on annettu maksuton muutosoikeus siten, että varausta voi muuttaa yhden kerran.

Tjäreborgin viestinnästä puolestaan kerrottiin STT:lle, että Tjäreborgin matkat on peruttu tällä erää 12. huhtikuuta asti.

STT

