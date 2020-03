Finnairin ylimääräisillä Malagan-paluulennoilla on ollut kova kysyntä

Finnair on antanut suomalaisille matkailijoille ylimääräisiä mahdollisuuksia palata Espanjasta kotimaahan tämän viikonlopun aikana. Finnair lentää kaikkiaan kymmenen ylimääräistä lentoa Malagasta Helsinkiin.

Ylimääräisiä paluulentoja oli perjantaina yksi, lauantaina neljä ja sunnuntaina viisi. Näiden lisäksi normaaleja, aikataulun mukaisia lentoja on viikonlopun aikana kaikkiaan viisi.

Reitit lennetään Airbus 321 -konetyypillä, jonne mahtuu kaikkiaan 199 matkustajaa.

– Perjantain lento oli ihan täynnä, ja sunnuntain lennoillekin on enää muutamia paikkoja jäljellä. Lennoille on lisätty myös lemmikkipaikkoja, viestintäpäällikkö Mari Rouvi Finnairin viestinnästä kertoo STT:lle.

Lisäksi tiistaina Finnair lentää ylimääräisen vuoron Teneriffalta Helsinkiin.

Suomalaiset viettävät Espanjan lisäksi pitkiä aikoja myös Thaimaassa, josta toistaiseksi ei ole järjestetty lisälentoja Helsinkiin. Rouvin mukaan ensi viikon normaaliaikataulun mukaisilla Bangkokin, Phuketin ja Krabin paluulennoilla on vielä runsaastikin tilaa. Tämän viikon lennot ovat sen sijaan olleet melko täynnä.

Laivamatkustajamäärät tyrehtynevät lopullisesti

Myös Tallink Silja on lisännyt neljä ylimääräistä laivavuoroja Helsingin ja Tallinnan välille lauantaina ja sunnuntaina. Megastar liikennöi ekstravuoroja lähinnä virolaisten matkalaisten kotiin pääsemiseksi.

– Tiedetään, että on esimerkiksi tulossa jonkin verran virolaisia ja muista Baltian maista olevia ihmisiä myöhäisillä lennoilla tai aikaisilla aamulennoilla Tukholmaan tai Helsinkiin. Heidän täytyy päästä mahdollisimman nopeasti kotiin. Vaikka sieltä olisi vain joitakin kymmeniä tulossa, haluamme taata heille kotiinpääsyn, kertoo Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd STT:lle.

Laivojen jo tähän mennessä lähes olemattomat matkustajamäärät tippuvat entisestään, kun Suomen ja Viron välinen työmatkaliikenne pysähtyy huomisesta alkaen hallituksen torstaisella päätöksellä.

Tallink Siljan useimmilla laivoilla liikennöinti lopetettiin jo viime viikolla Tallinna-Tukholma- ja Tukholma-Riika-reiteillä. Serenade ja Symphony pysähtyivät tällä viikolla.

Monet risteilyaluksista on muutettu rahtilaivoiksi tavaraliikenteelle.

STT

