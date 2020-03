Fortumin pitkä piina ohi – sai enemmistön Uniperista hallintaansa

Energiayhtiö Fortum ilmoitti torstaina saaneensa päätökseen saksalaisen Uniperin osake-enemmistön hankinnan. Fortumin osuus nousi siten 69,6 prosenttiin Uniperista.

Fortum on tämän lisäksi vielä kahden kuukauden sisällä hankkimassa vähintään yhden ja enintään 3,8 prosentin lisäsiivun saksalaisyhtiöstä, enintään 2,6 miljardilla eurolla. Kaikkiaan Fortumin investoinnin arvo nousee enintään 6,5 miljardiin euroon.

Kaupan toteutuminen kesti, koska Fortum joutui odottelemaan pitkään ennen kuin Venäjän kilpailuviranomaiset hyväksyivät kaupan.

– Uniper on hyvää tulosta tekevä kansainvälinen energian tuottaja ja myyjä, joka sopii erinomaisesti yhteen Fortumin kanssa, kiitteli Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark tiedotteessa. Lundmark on syksyllä siirtymässä Nokian toimitusjohtajaksi.

Strategiat synkataan

Lundmarkin mukaan Fortum tukee Uniperin asettamaa tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius Euroopan sähköntuotannossa vuoteen 2035 mennessä sekä Uniperin suunnitelmaa hiilivoimasta luopumiseksi.

Fortumin oma sähköntuotanto Euroopassa on jo 96-prosenttisesti hiilidioksidipäästötöntä. Fortum ja Uniper aikovat asettaa kunnianhimoiset, molempien yhtiöiden toiminnan kattavat päästövähennystavoitteet.

Uniperin toimitusjohtaja Andreas Schierenbeck kiitti uuden pääomistajan tuesta ja vakuutti, että Uniperin muutos ilmastoystävällisemmäksi yritykseksi on jo hyvässä vauhdissa.

– Odotamme innolla keskusteluja lähiviikkoina Fortumin kanssa siitä, miten kaksi vahvaa yritystä voi yhdessä edistää energia-alan tarvitsemaa strategista muutosta, Schierenbeck sanoi tiedotteessa.

Uniper ja samalla Fortum ovat joutuneet ilmastoaktivistien hampaisiin, koska Uniper aikoo avata Saksaan uuden Datteln4-hiilivoimalan. Vanhempia voimaloita suljetaan samalla, mutta ympäristöliike vaatii Dattelnin voimalasta luopumista.

Neuvottelut henkilöstön kanssa jatkuvat

Uniper on Fortumin kaupanteon aikana ollut vastahakoinen ostettava, ja yhtiön aiempi johto harasi kaikin voimin kauppaa vastaan.

Luottamuksen vahvistamiseksi Uniperin ja sen henkilöstön kanssa Fortum on päättänyt, ettei se tee Saksan lainsäädännön mukaista määräysvaltasopimusta Uniperin kanssa tai lunasta vähemmistöosakkeita ainakaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Näin ollen Uniper jatkaa erillisenä, saksalaisena pörssiyhtiönä. Fortum jatkaa neuvotteluja henkilöstöedustajien kanssa sitoumuksista Uniperin työntekijöiden etujen turvaamiseksi.

Fortum keskustelee Uniperin kanssa parhaillaan myös Fortumin edustuksen järjestämisestä Uniperin hallintoneuvostossa.

Osakekaupat rahoitetaan Fortumin käteisvaroista ja luottolimiiteistä.

STT

Kuvat: