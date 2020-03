Fortumin toimitusjohtaja vaihtuu – Pekka Lundmark siirtyy Nokian keulaan

Energiayhtiö Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark siirtyy Nokian toimitusjohtajaksi, Nokia kertoo. Nokian nykyinen toimitusjohtaja Rajeev Suri tulee jättämään tehtävänsä toimittuaan Nokian ja Nokia Siemens Networksin toimitusjohtajana yli kymmenen vuotta.

Lundmark on ilmoittanut Fortumilta lähdöstään tänään. Hän jättää Fortumin viimeistään elokuun lopussa ja aloittaa Nokialla arviolta syyskuun alussa.

Suri kertoo väistymisensä syyksi Nokian tiedotteessa sen, että hän haluaa tehdä jotain uutta. Hän jatkaa toimitusjohtajana elokuun loppuun ja Nokian hallituksen neuvonantajana tammikuuhun asti.

– Näiden 25 Nokia-vuoden jälkeen olen halunnut tehdä jotain uutta, Suri sanoo tiedotteessa.

Nokia kertoo tiedotteessa, että Suri on antanut aiemmin yhtiön hallituksen ymmärtää, että hän harkitsee tehtävänsä jättämistä jossain vaiheessa tulevaisuudessa edellyttäen, että selkeä suunnitelma seuraajan osalta on olemassa. Nokian hallitus on toteuttanut järjestelmällisen seuraajahaun ja toiminut läheisessä yhteistyössä Surin kanssa kehittääkseen sisäisiä ja löytääkseen ulkopuolisia seuraajaehdokkaita.

– Olen tyytyväinen, että Pekka on sopinut tulevansa Nokialle hetkellä, jossa Alcatel-Lucentin hankinta on takanamme ja 5G:n maailma edessämme, sanoo Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa tiedotteessa.

Lundmark: Minulle tarjottu tilaisuus oli liian houkutteleva

Lundmark sanoo tiedotteessa, että päätös jättää Fortum ei ollut helppo.

– Minulle tarjottu tilaisuus oli kuitenkin liian houkutteleva ohitettavaksi, hän kuvailee.

Lundmark on ollut Fortumin toimitusjohtajana neljä ja puoli vuotta. Fortumin viestinnästä kerrotaan, ettei Lundmark kommentoi työpaikan vaihdosta tänään.

– Kiitän sydämellisesti Pekkaa hienosta työstä Fortumin muutoksen vauhdittamiseksi viimeisen neljän ja puolen vuoden aikana. Näinä vuosina Fortum on määrätietoisesti toteuttanut strategiaansa, jonka tavoitteena on mahdollistaa puhtaampi maailma, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Lievonen.

STT

