Furyn ja Wilderin MM-ottelu siirtyy heinäkuulta aikaisintaan lokakuulle

Tyson Furyn ja Deontay Wilderin välinen ammattinyrkkeilyn raskaansarjan MM-ottelu on siirtynyt koronaviruksen takia. Brittiläisen Furyn ja yhdysvaltalaisen Wilderin oli tarkoitus kohdata Las Vegasissa 18. heinäkuuta.

Ottelun promoottori kertoi ESPN:lle, että tapahtuma järjestetään aikaisintaan lokakuussa. Promoottorin mukaan olisi ollut epäreilua vaatia nyrkkeilijöitä harjoittelemaan ottelua varten, kun sen toteutumisesta ei ollut takeita.

– Emme voineet taata ottelijoille, että tapahtuma järjestettäisiin tuona päivämääränä. Emme voineet vakuuttaa sitä heille emmekä itsellemme, promoottori Bob Arum sanoi.

– Missä he olisivat harjoitelleet sitä varten? Siinä ei vain ollut mitään järkeä. Ja miten olisimme voineet myydä lippuja? On täysin naurettavaa sanoa, että ottelu toteutuu, kun britit eivät edes pääse sinne, Arum jatkoi viitaten matkustusrajoituksiin.

Nevadan osavaltio on myös kieltänyt toistaiseksi kaiken kamppailu-urheilun.

Monissa urheilusarjoissa aikataulun avoinna koronaviruksen vuoksi

Heinäkuinen kohtaaminen olisi ollut kolmas Furyn ja Wilderin välillä. Miehet iskivät yhteen ensimmäisen kerran joulukuussa 2018, jolloin ottelu päättyi ratkaisemattomana.

Viime kuussa Fury järisytti nyrkkeilymaailmaa aiheuttamalla Wilderille tämän ammattilaisuran ensimmäisen tappion. Wilderin leiri heitti pyyhkeen kehään seitsemännessä erässä, ja mestaruusvyö siirtyi Furylle.

Koronaviruspandemia on perunut suurimman osan urheilutapahtumista lähikuukausilta. Tiistain jättiuutinen oli Tokion olympialaisten siirtyminen ensi vuoteen. Kesä-heinäkuun jalkapallon EM-kisat oli siirretty jo aiemmin vuoteen 2021.

Useissa keskeytyksissä olevissa urheilusarjoissa aikataulut ovat vielä täysin auki, koska tiedossa ei ole, milloin yhteiskunnat alkavat palata normaalioloihin.

