G7 kertoo ottavansa kaikki asianmukaiset keinot käyttöön koronaviruksen talousvaikutusten rajaamiseksi

Maailman kehittyneimpien talousmahtien G7-ryhmä kertoo ottavansa ”kaikki asianmukaiset keinot” käyttöön estääkseen koronaviruksen aiheuttamat vahingot talouskasvuun.

G7-ryhmän keskuspankkien johtajat ja valtiovarainministerit pitivät tänään puhelinkonferenssin löytääkseen keinoja rajata koronaviruksen vaikutuksia talouteen.

Valtiovarainministerit lupaavat käyttää finanssipoliittisia keinoja tukeakseen taloutta. Finanssipoliittiset keinot tarkoittavat käytännössä sitä, että ministerit ovat valmiita käyttämään budjettejaan vaimentaakseen koronaviruksen vaikutuksia talouteen.

Keskuspankkiirit puolestaan kertovat, että jatkavat hintavakauden ja talouskasvun tukemista.

– G7:n valtiovarainministerit ja keskuspankkien johtajat ovat valmiita yhteistyöhön oikea-aikaisin ja tehokkain keinoin, he lupaavat.

Valtiovarainministerit ja keskuspankkien johtajat eivät kuitenkin kertoneet täsmällisesti, mitä keinot koronaviruksen talousvaikutusten hillitsemiseksi ovat.

G7-ryhmään kuuluvat Yhdysvallat, Saksa, Ranska, Britannia, Italia, Kanada ja Japani. Kokousta johtivat Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin ja keskuspankki Fedin johtaja Jerome Powell.

Euroopan pörsseissä parin prosentin nousua

New Yorkin arvopaperimarkkinoilla keskeiset osakeindeksit ampaisivat eilen poikkeuksellisen voimakkaaseen nousuun, kun tieto G7:n kokouksesta tuli.

Dow Jones -indeksi nousi peräti 5,1 prosenttia. S&P 500 -indeksi nousi puolestaan 4,6 ja teknologiapainotteinen Nasdaq 4,5 prosenttia.

Euroopassa pörssikurssit ovat olleet tänään selvässä nousussa, mutta vaimeammin kuin Wall Streetilla eilen. G7:n kokouksen ympäripyöreät tulokset eivät olleet omiaan vauhdittamaan pörssikurssien nousua.

Muun muassa Frankfurtin pörssin DAX-indeksi lähti reippaaseen alamäkeen G7:n kokouksen jälkeen. Indeksi on kuitenkin toipunut ja oli yli 2 prosentin nousussa iltapäivällä. Lontoon pörssin FTSE 100 -indeksi on vajaan 2 prosentin ylämäessä.

Helsingin pörssi ei paljoa reagoinut päivän tapahtumiin. OMXH-indeksi on vajaat 2 prosenttia plussalla.

Huolet koronaviruksesta saivat kurssit syöksymään viime viikolla, mutta tieto G7-maiden keskuspankkien johtajien ja valtiovarainministerien kokouksesta rauhoitti markkinoita hetkeksi.

EKP seuraa tilannetta

Euroopan keskuspankki (EKP) on ilmoittanut olevansa valmis asianmukaisiin ja kohdennettuihin toimiin koronaviruksen talousvaikutusten takia. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sanoo tiedotteessa, että koronaviruksen leviäminen luo riskejä talouden näkymille ja rahoitusmarkkinoille. Lagarden mukaan EKP seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä ja koronan vaikutuksia talouteen.

Lagarde antoi lausuntonsa sen jälkeen, kun EKP:n johtokunta oli pitänyt kokouksensa.

Myös Englannin pankin pääjohtaja Mark Carney sanoo, että Englannin pankki tarkkailee tilannetta ja tekee kaiken tarvittavan Britannian talouden suojelemiseksi koronan sivuvaikutuksilta.

– Englannin pankin rooli on auttaa Britannian yrityksiä ja kotitalouksia selviytymään taloudellisesta shokista, joka voi paljastua isoksi mutta loppujen lopuksi väliaikaiseksi, Carney sanoo.

