Hallituksen viisikko pui huomenna lisätoimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi

Hallituksen viisikko kokoontuu huomenna käsittelemään tarvittavia lisätoimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi, kertoo pääministeri Sanna MarinTwitterissä. Hänen mukaansa hallitus on koolla maanantaina.

Valmiuslaki ei ole maanantaina hallituksen käsittelyssä, kertoo Marin. Valmiuslain käyttöönottoon kuitenkin varaudutaan. Asetuksen valmistelu on aloitettu.

Vahvistettuja koronatapauksia on Suomessa nyt pitkälti yli 200. THL:n tänään julkaisemien tietojen mukaan Suomessa on todettu 55 uutta koronavirustartuntaa. Tämän lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on kertonut tänään 12 koronatapauksesta, joten yhteensä uusia tapauksia on ainakin 67.

https://twitter.com/MarinSanna/status/1238815292005986304

STT

Kuvat: