Hallitus aikoo luopua ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta väliaikaisesti koronaepidemian vuoksi – ei koske tutkintavankeudessa olevia

Uusien ehdottomien vankeusrangaistusten ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpano siirtyy elokuulle, mikäli hallituksen tänään antama esitys hyväksytään laiksi.

Jo aiemmin sakon muuntorangaistusten ja alle kuuden kuukauden vankeusrangaistusten täytäntöönpanoa lykättiin kesäkuun puolivälin yli oikeusministeriön asetuksella. Sakon muuntorangaistus tarkoittaa vankeusrangaistusta, jonka saa, jos ei maksa sakkoja.

Esityksen tarkoitus on vähentää väliaikaisesti vankien määrää, jotta koronaviruksen leviäminen vankiloissa vaikeutuu. Täytäntöönpanon lykkäämisen arvioidaan vähentävän vankilukua noin 300-400 hengellä.

– Vankien terveydentila on usein keskimääräistä väestöä heikompi, jolloin virustartunnan vaikutus yksittäisten vankien terveyteen voi olla erittäin suuri. Edelleen vangin sairastuminen virukseen altistaisi välittömästi monet muut vangit tartunnalle, koska riittävän turvavälin pitäminen on usein vaikeaa vankiloissa, esityksessä perustellaan.

Koskee lähinnä lieviä rikoksia tehneitä

Uusi lakiesitys ei koske ihmisiä, jotka ovat jo vankilassa esimerkiksi tutkintavankeuden tai aiempien tuomioiden vuoksi tai joiden vankeusrangaistukselle on jo määrätty alkamispäivä.

– Tämä koskee niitä, jotka ovat vapaalta menossa vankilaan. Eli se ei koske niitä, jotka tuomioistuin on esimerkiksi rikoksen törkeyden vuoksi määrännyt vangittavaksi, kertoo lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen STT:lle.

Martikaisen mukaan viime vuoden tilastoissa itse vankilaan ilmoittautuvista noin neljännes oli syyllistynyt tavalliseen tai törkeään rattijuopumukseen ja noin viidennes omaisuusrikoksiin.

– Kyse on pääosin tällaisista lievemmistä rikoksista, joissa tuomioistuin ei ole pitänyt tarpeellisena vangita tuomittua saman tien tuomion antamisen jälkeen.

Elokuun alussa tuomioiden täytäntöönpanoa aiotaan Martikaisen mukaan jatkaa porrastetusti vanhemmista tuomioista aloittaen, jos koronavirustilanne helpottaa.

– Kaikkien siirrettyjen (tuomioiden) täytäntöönpanoa ei voida aloittaa uudestaan kertarysäyksellä, Martikainen sanoo.

