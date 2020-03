Hallitus jatkaa nykyisiä rajoituksia 13. toukokuuta asti – pääministeri Marinin mukaan tällä hetkellä näyttää, että rajoittamistoimet ovat purreet

Hallitus on päättänyt jatkaa nykyisiä, 13. huhtikuuta päättyviä rajoituksia 13. toukokuuta asti. Asiasta kerrottiin hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan tällä hetkellä näyttää, että rajoittamistoimet ovat purreet, mutta niiden jatkamiselle on vahvat perusteet. Hänen mukaansa tarvittaessa tehdään myös linjauksia lisätoimenpiteistä.

– Valtioneuvosto on tänään neuvottelussaan päättänyt, että aikaisemmin päätettyjä linjauksia ja toimia koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi jatketaan 13. toukokuuta 2020 saakka eli kuukaudella aiemmin linjatusta, Marin kertoi.

– Uudenmaan liikkumisen rajoituksen osalta rajoitus on voimassa 19. huhtikuuta asti. Yleisötapahtumien ja ravintoloiden osalta rajoitukset ovat voimassa 31. toukokuuta asti.

Hallitus antaa tiistaina eduskunnan edellyttämän asetuksen ravintoloiden sulkemisesta. Asetus koskee koko maata, ja se menee eduskunnan arvioitavaksi.

Hallitus on myös päättänyt aloittaa pikaisen valmistelun pohjoisen ja lännen rajaseudun liikennöinnin tiukennuksista. Tämä koskee myös henkilöliikennettä merillä.

– Aiempia linjauksia siis tiukennetaan entisestään, Marin sanoi.

Kaikista hallituksen esittämistä jatkotoimista tekee päätöksen eduskunta.

Ohisalo: Työmatkaliikennettäkin joudutaan rajoittamaan Suomen rajoilla

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan jopa työmatkaliikennettä joudutaan rajoittamaan Suomen rajoilla tulevien viikkojen aikana. Hänen mukaansa Uudenmaan rajoitukset pyritään purkamaan aiotusti 19. huhtikuuta.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan lomautustoimien kohteena on yli 280 000 ihmistä. Luku ei sisällä alle 20 hengen yrityksiä. Kulmuni kertoo Business Finlandiin tulleen suoran tuen hakemuksia 12 000. Rahoitusta on haettu yli 500 miljoonan euron arvosta.

Kouluihin ei palata ehkä koko keväänä

Opetusministeri Li Andersson (vas.) puolestaan kertoi, että myös etäopetusjärjestelyt jatkuvat ainakin 13. toukokuuta asti. Poikkeuksia tästä ovat edelleen varhaiskasvatus ja koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1.-3. luokkien lähiopetus.

Anderssonin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö valmistautuu siihen, ettei kouluihin päästä palaamaan kevätlukukaudella. Hän myös sanoi, ettei kenenkään valmistuminen kuitenkaan saa vaarantua poikkeustilanteen vuoksi.

STT

Kuvat: