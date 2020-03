Hallitus suosittaa, että yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan koronaviruksen takia – katso, miten tauti on edennyt Varsinais-Suomessa

Suomen hallitus on torstaina pitämässään neuvottelussa keskustellut koronavirustilanteesta ja päättänyt suosituksista ja varautumisesta tilanteeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on varautunut siihen, että epidemian ensimmäisen aallon aikana 35 prosenttia suomalaisista voi sairastua koronavirukseen.

– Suomi on siirtymässä enemmin tai myöhemmin epidemia-alueeksi. Koronaviruksen pysäyttäminen ei ole enää mahdollista, mutta meillä on syytä jarruttaa epidemian leviämistä, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen .

Pääministeri Sanna Marin kertoi kello 14 tiedotustilaisuudessa hallituksen linjaukset:

Hallituksen suositukset yleisötilaisuuksia varten

Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.

Yli 500 hengen yleisötapahtumien lopettaminen on valtioneuvoston suositus. Ministeriö antaa asiasta aluehallintoviranomaisille ohjeistuksen, jota ne tulevat toteuttamaan rajoituksilla.

Taloudellinen varautuminen

Hallitus varautuu koronaviruksen leviämisen aiheuttamiin kustannuksiin lisätalousarviolla.

Suositukset työpaikoille ja lähikontakteihin

Hallitus suosittaa, että epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä työnantajansa kanssa. Etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lisäksi muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua ja lomamatkoja siirtää.

Epidemia-alueelta palaavien lasten, nuorten ja opiskelijoiden tulee sopia päiväkoteihin ja oppilaitoksiin palaamisen ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) yhdessä palvelutuottajan tai koulutuksen järjestäjän kanssa.

Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Kansalaisten tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien kanssa asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet tai perussairaat.

Varautuminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Koronavirustartunnan saaneille halutaan turvata laadukas ja tarpeenmukainen hoito.

Koronavirustestien kohdalla siirrytään normaaliin käytäntöön, jossa lääkärin arvioon ja infektiolääkärin konsultaatioon perustuen otetaan testit. Tällä varmistetaan, että testit ovat varmasti kaikkien niitä tarvitsevien ulottuvilla.

Ulkomaan matkailu

Kansalaisten tulee seurata ja noudattaa matkustusohjeita, sekä on tehtävä matkustusilmoitus, jos on välttämätöntä matkustaa. Matkustustiedotteiden ajantasaisuus varmistetaan ja Korona-infopisteet laajennetaan myös maarajoille.

Ulkoministeriö kertoi aiemmin torstaina, että se ei enää muuta yksittäisiä matkustustiedotteita koronaviruksen vuoksi.

UM ei enää muuta yksittäisiä matkustustiedotteita koronaviruksen vuoksi. Nyt ei ole syytä matkustaa. Suosittelemme noudattamaan erityistä varovaisuutta kaikkialla. #koronavirus #matkailu #matkustusturvallisuushttps://t.co/LE9NfOrfZE — Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) March 12, 2020

Viestintä

Valtakunnallista neuvontapuhelinpalvelua laajennetaan vastaamaan kysyntää ja monikanavaisuutta lisätään. THL lähettää koronaviruksesta tietopaketin kaikille suomalaisille kotiin molemmilla kotimaisilla kielillä. THL:n resursseja lisätään asiantuntijatyön ja kansalaisten neuvonnan ja tuen varmistamiseksi.

Lisäksi otetaan käyttöön kansalaisille suunnattu Koronavirustietoa sisältävä älypuhelinsovellus.

Koronaviruksen rokote

Suomi osallistuu rokotteen kehittämiseen osallistumalla kansainvälisten yleishyödyllisten organisaatioiden tukemiseen (CEPI, IVI) yhteensä 5 miljoonalla eurolla.

Varautuminen mahdollisiin laajempiin rajoittamistoimenpiteisiin

Pääministeri kutsuu koolle parlamentaarisen neuvottelun toimista epidemiatilanteeseen varautumiseksi.

Laajemmat rajoittamistoimenpiteet vaativat valmiuslainsäädännön käyttöönottoa. (esim. alueelliset rajoittamistoimenpiteet, koulujen, päiväkotien, yliopistojen sulkeminen, julkisen sektorin toiminnan rajoittaminen, isojen kauppakeskusten sulkeminen, matkustajalaivaliikenteen kieltäminen, lentoliikenteen kieltäminen, tapahtumien kieltäminen).

TURUN YLIOPISTOLLISESSA keskussairaalassa on todettu keskiviikkona kaksi uutta varmistettua koronavirustapausta, kertoi sairaanhoitopiiri torstaina.

Toinen tartunnan saaneista on työikäinen mies, joka on aiemmin todetun koronavirustapauksen karanteenissa oleva lähikontakti. Hänen oireensa ovat lieviä ja hoito jatkuu kotieristyksessä. Tapaukseen ei liity altistuneita.

Toinen tartunnan saaneista on työikäinen nainen, joka on muutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Tirolin alueelta Itävallasta. Potilaan oireet ovat olleet lieviä ylähengitystieinfektion oireita. Potilaan vointi on hyvä ja hän on kotona eristyksessä. Kymmenen lähikontaktia, joista vain osa on Varsinais-Suomesta, on tunnistettu ja heidät määrätään karanteeniin heidän kotikuntansa viranomaisten toimesta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tähän mennessä tutkittu 83 epäilytapausta ja näistä koronavirustartuntoja on todettu viisi.