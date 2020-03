Poikkeustila hiljentää Suomen – yli 10 ihmisen kokoontumiset kielletään, vierailuja vanhainkodeissa rajoitetaan, koulut etäopetukseen

Hallitus kertoi maanantaina voimakkaista toimista, joilla koronaviruksen leviämistä pyritään estämään. Kaikki linjaukset ovat voimassa kuukauden eli toiseen pääsiäispäivään 13. huhtikuuta asti.

Toimet nojaavat valmiuslakiin, jolla voidaan rajoittaa kansalaisten oikeuksia ja normaalia elämää, jos se on välttämätöntä väestön suojelemiseksi.

– Tiedämme, että nyt ollaan kajoamassa ihmisten normaaliin arkeen, mutta se tehdään siksi, etteivät ihmiset kärsisi tästä epidemiasta, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Hallitus antaa tiistaina valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle, joka viime kädessä päättää, saako käyttöönottoasetus jäädä voimaan.

Valmiuslaissa on määritelty erilaisia poikkeusoloja, joissa se voidaan ottaa käyttöön. Yksi niistä on laajalle levinnyt tartuntatauti, jollainen koronaviruspandemia on.

Koulut etäopetukseen

Lähiopetus kouluissa päättyy keskiviikosta alkaen. Keskeytys koskee kaikkia oppilaitoksia peruskouluista korkeakouluihin.

Päiväkodit pysyvät toiminnassa, jotta yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien työssäkäynti turvataan. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi terveydenhoidon henkilökuntaa.

Koulujen sulkemisesta huolimatta kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien lapsille järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1.-3. luokkien lähiopetus.

Julkiset vapaa-ajan palvelut kiinni, liikkumista rajoitetaan

Valtio sulkee julkisen sektorin museot, teatterit, kirjastot sekä urheilu-, nuoriso-, järjestö-, harrastus- ja kerhotilat. Yritysten, yhdistysten ja uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Hallitus rajoittaa julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön. Tarpeetonta oleskelua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään.

Hallituksen mukaan ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi. Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi kuitenkin hallituksen tiedotustilaisuudessa maanantaina, että suomalaiset saavat muun muassa käydä kaupassa ja apteekissa, ulkoiluttaa koiraa sekä käyttää joukkoliikennevälineitä.

Julkisella sektorilla työnantajat määräävät työntekijänsä etätöihin siltä osin kuin se on heidän työtehtäviensä osalta mahdollista.

Rajat kiinni, työmatkaliikenne saa jatkua

Suomi aloittaa valmistelun rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla. Tämä tarkoittaa matkustaja- ja henkilöliikenteen keskeyttämistä niin pian kuin mahdollista. Työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi Ruotsiin ja Norjaan sallitaan.

Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahdeksi viikoksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Ulkomailta palaavien tulee sopia kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Tavaraliikenne jatkuu.

Vanhuksia suojellaan

Koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektion tiedetään olevan erityisen vaarallinen ikäihmisille.

Vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä kielletään. Samoin kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa.

Hallitus velvoittaa yli 70-vuotiaita pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Linjaus ei koske valtiojohtoa, kansanedustajia ja kunnallisia luottamushenkilöitä.

Terveydenhuollon kapasiteettia lisätään

Rajoitusten ohella hallitus panostaa koronaviruksen vastaiseen taisteluun terveydenhuollossa.

Hallitus lisää sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kiireetöntä toimintaa vähennetään. Lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista joustetaan.

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä varaudutaan velvoittamaan tarpeen mukaan töihin.

Lisäksi hallitus kertoo lisäävänsä kapasiteettia koronatestaamisen varalta.

