Hampaat hoidetaan rutiinilla

Suomalaisten tavassa hoitaa hampaitaan on puutteita.

Viime vuonna tehty kouluterveyskysely kertoo, että esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista vain 35 prosenttia harjaa hampaansa kahdesti päivässä. Lukiolaispojat ovat harjaamisessa tunnollisempia, samoin tytöt opiskelupaikasta riippumatta.

Tutkimustulokset piirtävät huolestuttavia jakolinjoja.

Poikien hammasterveys on tyttöjä heikompaa, ja ammatillisessa koulutuksessa olevat harjaavat hampaansa huonommin kuin lukiolaiset.

Hammasterveys ei saisi olla sukupuoli-, koulutus- tai luokkakysymys. Alaikäisten kohdalla hammashoito onkin hyvin tasa-arvoista: kunnat tuottavat palvelut kaikille.

Aikuisväestön osalta toimijoiden kenttä on moninaisempi, ja myös varallisuudella on merkitystä hammashuollon saatavuudessa.

Terveydenhuolto ei kumoa kodeissa syntyviä käytäntöjä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat arvioivat harjaustottumusten periytyvän.

Vuonna 2017 tehdyn FinTerveys-tutkimuksen mukaan vain hieman yli puolet yli 30-vuotiaista miehistä harjaa hampaat kahdesti päivässä. Naisista näin tekee neljä viidesosaa.

Aikuisten omat rutiinit näyttävät mallia lapsille paitsi harjaamisessa myös ruokailutottumuksissa. Runsas sokerin käyttö ja jatkuva napostelu altistavat hampaita reikiintymiselle ja eroosiovaurioille.

Hampaiden harjaaminen on muutakin kuin suun terveydestä huolehtimista. Tutkimusten mukaan suun bakteereilla ja ientulehduksilla on yhteys esimerkiksi sydänsairauksiin.

Yhteydet muihin sairauksiin haastaa vaalimaan vanhusväestön hammasterveyttä tarkasti.

Suomalaisten hampaiden kunnon kehityksen suuri linja on puutteista huolimatta se, että hampaiden kunto on kohentunut. Yhä harvemmalla vanhuksella on tekohampaita.

Varhain opitulle hoitorutiinille on pitkään käyttöä.