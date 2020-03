Helmi Tuloselle tuli kiire kotiin Espanjasta – Sofia Pelander jättää Ruotsin kentät taakseen

Suomalaisurheilijoista osa on jäänyt ulkomaille koronaviruspandemian ajaksi, osa on tullut takaisin kotimaahansa. Salolaislähtöisistä urheilijoista koripalloilija Helmi Tulonen on palannut takaisin kotikaupunkiinsa Espanjasta.

– Onneksi pääsin. Sunnuntaina lähdin ja maanantaina tulin Saloon. Pääsin ihan sujuvasti kotiin. Kiire tuli lähteä, sillä Espanjassa määrättiin ulkonaliikkumiskielto viime lauantaina, Tulonen kertoi.

Tulosen seuralla Generolla oli Espanjan kakkosliigassa jäljellä viisi ottelua.

– Espanjan koripalloliitto ei ole virallisesti ilmoittanut, että kausi on ohi. En kyllä usko, että kautta enää jatketaan myöhemmin, Tulonen tuumi.

Vilppaan kasvatti Tulonen vaihtoi tammikuussa seuraa Celtasta Kanariansaarten Las Palmasissa majapaikkaansa pitävään Generoon.

– Kaudesta jäi hyvä maku. Viihdyin molemmissa joukkueissa, ei mitään valittamista.

Ensi kauden sopimusasiat ovat vielä tässä vaiheessa täysin auki.

– Ei mitään tietoa. Ulkomaan kentillä olisi tarkoitus jatkaa, Yhdysvaltain yliopistosarjassa sekä Saksan Bundesliigassa ennen Espanjaa pelannut Tulonen sanoi.

Tulonen, 21, kuuluu naisten maajoukkueeseen.

– Maajoukkueesta ei ole tullut mitään infoa. Viestiä tuli vain, kun kysyttiin, olemmeko päässeet kotiin. Kesäkuussa pitäisi olla maajoukkueen leiritys. Sen pitämisestäkään ei ole tietoa.

Ruotsissa liigassa viidennen kautensa pelannut Vilppaan kasvatti Sofia Pelander pettyi otteisiinsa hallitsevan mestarin A3 Basket Uumajan riveissä.

– Kausi meni aika lailla penkin alle. Heti harjoituskaudella mursin käteni ja olin pari kuukautta sivussa. Meille tuli uusi pelaaja mukaan ja isojen rotaatioon tuli yksi pelaaja lisää, joka vaikutti myös peliaikaani. En päässyt missään vaiheessa omalle tasolleni ja siinä mielessä olen pettynyt kauteeni, Pelander kertoi tiedotteessa.

Pelander on varma, että Uumaja olisi taistellut mestaruudesta

– Olimme runkosarjassa viidensiä ja olimme vaihtaneet hieman pelaajia ja meillä oli hyvä meininki. Olisimme olleet huippukunnossa pudotuspeleissä ja palaset olivat juuri loksahtaneet kohdilleen. Meillä oli paperilla tosi kova joukkue.

Edelliset neljä kautta Norrköping Dolphinsia edustanut Pelander, 27, aikoo siirtyä pelaamaan Ruotsin ulkopuolelle.

– Se olisi tavoite. Viisi vuotta Ruotsissa alkaa riittää ja nyt on aika ihan oikeasti lähteä jonnekin vähän etelämmäs uuteen ja kovempaan sarjaan, Ruotsin ohella myös Tshekissä pelannut Pelander totesi.