Uudenmaan rajoille tulee kattava määrä sulkupisteitä, poliisi valvoo myös junissa ja junalaitureilla

Uudenmaan maakunnan rajoille tulee kattava määrä sulkupisteitä ja myös pienemmät tiet suljetaan, kertoo Helsingin poliisilaitoksen poliisikomentaja Lasse Aapio. Aapion mukaan sulkupisteitä tulisi tällä tietoa 30-40 kappaletta.

– Kyse on suuresta pitkäkestoisesta liikennevalvontaoperaatiosta, jossa tarkoitus on suojella kansalaisia ja väestöä poikkeusoloissa, Aapio sanoi tiedotustilaisuudessa tänä aamuna.

Uudenmaan poliisilaitokset muodostavat liikkumisrajoitusten valvonnassa tilanneorganisaation, ja operaatioon osallistuvat kaikki Suomen poliisilaitokset.

Uudenmaan poliisien lisäksi operaatio koskee eniten Lounais-Suomen, Hämeen ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksia.

Teiden lisäksi poliisi valvoo rautatie- ja lentoliikennettä.

– Poliisi tulee toimimaan laitureilla ja junassa sisällä junapartiotoimintana. Myös lentoasemilla toimitaan sekä lähtöpaikoilla sisämaan lennoissa että Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Hallitus kertoi eilen esittävänsä Uudellemaalle tiukkoja liikkumisrajoituksia koronaviruksen torjumiseksi. Uudenmaan maakuntaan tulo ja sieltä poistuminen aiotaan kieltää.

Liikkumisrajoitusten on määrä tulla voimaan perjantaina. Rajoitukset olisivat voimassa 19. huhtikuuta saakka.

Rajoituksesta voi poiketa vain välttämättömästä syystä

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo sanoi tiedotustilaisuudessa, että liikkumisrajoituksesta voidaan poiketa, jos liikkuminen on välttämätöntä.

– Välttämättömänä liikkumisena pidetään liikkumista viranomaistoiminnassa, työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi, lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi, lähiomaisen kuoleman vuoksi, lapsen tapaamisen toteuttamiseksi tai muun painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Syy liikkumisrajoituksesta poikkeamiseen voi Heikinheimon mukaan olla myös tilanne, jossa lähisukulainen sairastuu ja tälle pitää antaa apua.

Välttämättömyysedellytyksen pitää tässäkin tilanteessa täyttyä. Poliisi arvioi liikkumisen välttämättömyyttä tapauskohtaisesti, hän lisäsi.

– Muuna painavana henkilökohtaisena syynä ei pidetä esimerkiksi vapaa-ajan matkustamista. Näin ollen lomamatkailusta ja sukulaisvierailuista tulee tässä vaiheessa pidättäytyä.

Uudenmaan rajan yli pyrkivän on annettava poliisille selvitys matkan tarkoituksesta ja määränpäästä, Heikinheimo sanoi.

– Selvitys voidaan antaa sekä kirjallisesti että suullisesti poliisin sitä pyytäessä.

Rajoitusten rikkominen valmiuslakirikkomus

Tiedotustilaisuudessa mukana ollut poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoi, että poliisi valvoo liikkumisrajoituksia normaaliolojen lainsäädännöllä. Ensisijaisia keinoja ovat neuvot, kehotukset ja käskyt.

– Säädettyjen liikkumis- ja oleskelurajoitusten rikkominen olisi rangaistavaa valmiuslakirikkomuksena, Kolehmainen sanoi.

Heikinheimon mukaan poliisi voi valvontaa tehdessään esimerkiksi selvittää ihmisten henkilöllisyyden, ottaa kiinni, tehdä turvatarkastuksen, eristää paikkoja ja siirtää kulkuneuvoja.

– Poliisi puuttuu rajoitusten rikkomisiin ja selvittää ne esitutkinnassa.

”Vastuullisen käyttäytymisen tulee lähteä jokaisesta itsestään”

Poliisiylijohtaja Kolehmainen korosti tiedotustilaisuudessa ihmisten omaa vastuuta liikkumisrajoitusten noudattamisessa sekä riskiryhmien suojaamisessa.

– Poliisi valvoo rajoitusten noudattamista, mutta vastuullisen käyttäytymisen tulee lähteä jokaisesta itsestään.

– Kaikkien fyysisten kontaktien tulee nyt olla minimissään, vaikka laki ei niitä suoraan kieltäisikään. Kaikkien on osallistuttava hallituksen linjaamiin toimiin, jotta suojaamme riskiryhmiä ja vähennämme terveydenhuollon kuormittumista.

Tehohoidon kapasiteetin pelätään loppuvan muualla Suomessa

Ilman Uudenmaan liikkumisrajoituksia koronavirus voi päästä leviämään Suomessa niin, että tehohoidon kapasiteetti on vaarassa loppua. Riski kapasiteetin ylittymiseen on erityisen suuri Uudenmaan ulkopuolella, arvioidaan hallituksen perustelumuistiossa.

Perustelumuistion mukaan epidemia on kehittynyt Uudenmaan alueella nopeammin kuin muualla Suomessa. Varmistettujen ja tartuntatautirekisteriin ilmoitettujen tapausten ilmaantuvuus on yli kaksinkertainen muun Suomen ilmaantuvuuteen verrattuna.

– Epidemian erityinen haaste terveydenhuollolle on tehohoitoa ja vaativaa tehohoitoa tarvitsevien potilaiden osuus vakavasti sairastuvista. Tätä pahentaa se, että tehohoidon tyypillinen kesto covid-19-tapauksissa on 14-21 vuorokautta, muistiossa todetaan.

Sen mukaan Suomessa on noin 300 tehohoitopaikkaa. Myös epidemian aikana niistä vähintään puolet varattava muille kuin koronapotilaille, muistiossa sanotaan.

”Ei onnistu nykyisillä toimenpiteillä”

Liikkumisrajoituksilla halutaan vaikuttaa erityisesti siihen, ettei epidemia etenisi koko maassa samaa tahtia. Puhutaan epidemian alueellisesta eriaikaisuudesta, mikä auttaisi turvaamaan sekä terveydenhuollon kapasiteetin että henkilöstön riittävyyttä.

Tähän saakka ihmiset ovat jatkaneet lomailuun ja vapaa-aikaan liittyvää liikkumistaan Uudeltamaalta muualle Suomeen.

– Koko Suomen kattava tilannekuva osoittaa, että epidemian hillitseminen ei onnistu nykyisillä toimenpiteillä, muistiossa kirjoitetaan.

– Jotta Uudellamaalla käynnistynyt tautitapausten lisääntyminen estetään ja virustartuntojen leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen hidastetaan, on välttämätöntä rajoittaa henkilöiden liikkumista maakunnasta muualle Suomeen, hallitus perustelee valmiuslain mahdollistamia rajoituksia.

Myöskään Uudellemaalle ei tule matkustaa muualta Suomesta muusta kuin välttämättömästä syystä.

Tavoitteena karsia kulkeminen kymmenesosaan

Perustelumuistion mukaan liikenne Uudenmaan rajojen yli on jo nykyisten etätyökehotusten ja muiden rajaustoimien myötä vähentynyt tavanomaisesta.

Esimerkiksi rajat päivittäin ylittävien ajoneuvojen määrä on vähentynyt 25 prosenttia 90 000:sta noin 65 000:een.

Bussimatkojen määrä kaukoliikenteessä on vähentynyt arviolta jopa 75 prosenttia 15 000:sta noin 4 000:een.

Muistion mukaan tavanomaisessa tilanteessa ihmisten liikkumista maakuntarajan yli on arviolta noin 224 000 kappaletta vuorokaudessa. Uusilla rajoitustoimilla määrä halutaan painaan noin 10 prosenttiin tavanomaisesta eli noin 22 000:een.

Aiempien toimenpiteiden myötä liikkuminen on muistion mukaan vähentynyt noin 30 prosenttia.

STT

