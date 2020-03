Näin Uusimaa erkaantuu muusta Suomesta: teille sulkupisteitä, poliisi valvoo myös junissa ja junalaitureilla – liikkumisrajoitusten on määrä tulla voimaan perjantaina

Uudenmaan maakunnan rajoille tulee kattava määrä sulkupisteitä ja myös pienemmät tiet suljetaan, kertoo Helsingin poliisilaitoksen poliisikomentaja Lasse Aapio. Aapion mukaan sulkupisteitä tulisi tällä tietoa 30-40 kappaletta.

– Kyse on suuresta pitkäkestoisesta liikennevalvontaoperaatiosta, jossa tarkoitus on suojella kansalaisia ja väestöä poikkeusoloissa, Aapio sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Uudenmaan poliisilaitokset muodostavat liikkumisrajoitusten valvonnassa tilanneorganisaation, ja operaatioon osallistuvat kaikki Suomen poliisilaitokset. Uudenmaan poliisien lisäksi operaatio koskee selkeimmin Lounais-Suomen, Hämeen ja Kaakkois-Suomen poliisilaitoksia.

Teiden lisäksi poliisi valvoo rautatie- ja lentoliikennettä.

– Poliisi tulee toimimaan laitureilla ja junassa sisällä junapartiotoimintana, Aapio sanoi.

Poliisi pyysi virka-apua

Hallitus kertoi keskiviikkona esittävänsä Uudellemaalle tiukkoja liikkumisrajoituksia koronaviruksen torjumiseksi. Uudenmaan maakuntaan tulo ja sieltä poistuminen aiotaan kieltää. Eduskunnan on tarkoitus käsitellä liikkumisrajoituksia perjantaina ja ajatus on, että ne tulisivat voimaan saman tien eduskunnan päätöksen jälkeen. Niiden on tarkoitus olla voimassa 19. huhtikuuta asti.

Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä sisäministeriöstä arvioi, että eduskunnan päätöksen teko menee ainakin myöhäiseen iltapäivään, sillä asia todennäköisesti herättää eduskunnassa keskustelua.

– Jos siinä menee tuntikausia, niin ei varmastikaan poliisi tuolla ulkona seiso valmiiksi odottamassa. Kun se tulee voimaan, he saavat siitä tiedon ja käynnistävät omat toimensa, hän toteaa STT:lle.

Puolustusvoimat valmistautuu tukemaan poliisia Uudenmaan maakunnan sulkemisessa. Pääesikunnan tiedotuspäällikkö Max Arhippainen vahvisti STT:lle, että poliisilta tuli torstaina virka-apupyyntö. Päätökset tiesulkujen sijainneista ja tarvittavien varusmiesten määrästä tekee poliisi.

Poliisille annettava selvitys liikkumisen syystä

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että liikkumisrajoituksesta voidaan poiketa, jos liikkuminen on välttämätöntä.

– Välttämättömänä liikkumisena pidetään liikkumista viranomaistoiminnassa, työn, elinkeinon tai luottamustoimen harjoittamiseksi, lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi, lähiomaisen kuoleman vuoksi, lapsen tapaamisen toteuttamiseksi tai muun painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Uudenmaan rajan yli pyrkivän on annettava poliisille selvitys matkan tarkoituksesta ja määränpäästä, Heikinheimo sanoi.

– Selvitys voidaan antaa sekä kirjallisesti että suullisesti poliisin sitä pyytäessä.

Työn takia rajaa ylittävillä olisi hyvä olla henkilötodistuksen lisäksi työnantajan todistus liikkumisen välttämättömyydestä, poliisikomentaja Aapio sanoi.

Heikinheimon mukaan aiemmin mainittujen syiden lisäksi syy liikkumisrajoituksesta poikkeamiseen voi olla myös tilanne, jossa lähisukulainen sairastuu ja tälle pitää antaa apua.

– Muuna painavana henkilökohtaisena syynä ei pidetä esimerkiksi vapaa-ajan matkustamista. Näin ollen lomamatkailusta ja sukulaisvierailuista tulee tässä vaiheessa pidättäytyä.

Rajoitusten rikkominen valmiuslakirikkomus

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kertoi tiedotustilaisuudessa, että poliisi valvoo liikkumisrajoituksia normaaliolojen lainsäädännöllä. Ensisijaisia keinoja ovat neuvot, kehotukset ja käskyt.

– Säädettyjen liikkumis- ja oleskelurajoitusten rikkominen olisi rangaistavaa valmiuslakirikkomuksena.

Rangaistus valmiuslakirikkomuksesta on sakkoa.

Heikinheimon mukaan poliisi voi valvontaa tehdessään esimerkiksi selvittää ihmisten henkilöllisyyden, ottaa kiinni, tehdä turvatarkastuksen, eristää paikkoja ja siirtää kulkuneuvoja.

Kolehmainen korosti ihmisten omaa vastuuta liikkumisrajoitusten noudattamisessa sekä riskiryhmien suojaamisessa.

– Poliisi valvoo rajoitusten noudattamista, mutta vastuullisen käyttäytymisen tulee lähteä jokaisesta itsestään.

