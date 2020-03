Helsingin pörssipäivä reippaassa nousussa – tukilupaus kirittää Finnairia

Helsingissä pörssipäivä on alkanut vahvoissa nousutunnelmissa. Kun kauppaa oli käyty tunnin ajan, liikkui yleisindeksi noin 4,2 prosenttia plussalla.

Aamupäivän nousijoihin lukeutui lentoyhtiö Finnair, jolle hallitus kertoi suunnittelevansa tukea valtiontakauksen muodossa. Yhtiön kurssi oli lähes 15,6 prosentin nousussa.

Myös muualla pörssikurssit ovat olleet tänään nousussa, kun sijoittajia on rauhoittanut hallitusten ja keskuspankkien toimet koronaviruskriisin lieventämiseksi.

AFP:n mukaan Lontoon FTSE avasi reilun 5 prosentin nousussa, samoin Pariisin CAC 40. Frankfurtin DAX kipusi pörssin avauduttua jopa 6,5 prosenttia.

Aasiassa pörssiviikko on jo päättynyt. Sielläkin nähtiin reipasta rallia esimerkiksi Hongkongissa, jossa Hang Seng -indeksi vahvistui lähes 5,1 prosenttia. Etelä-Korean Soulissa nousua kertyi yli seitsemän prosenttia ja Taiwanin Taipeissa runsaat kuusi prosenttia.

Shanghain keskeinen Composite-indeksi päätyi noin 1,6 prosenttia plussalle ja Shenzhenin vastaava indeksi vajaat 1,3 prosenttia.

Vastaavasti Yhdysvalloissa pörssikurssit päätyivät eilen päivän päätteeksi plussalle. Esimerkiksi Nasdaq kohosi 2,3 prosenttia.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoitti torstaina lisätoimista talouden tukemiseksi. Lisäksi Yhdysvaltain kongressissa pyrittiin saamaan eteenpäin jättimäistä tukipakettia. Republikaanipuolueen edustajat ajavat pakettia, jonka arvo on peräti biljoona dollaria eli tuhat miljardia.

Paketin esitteli senaatin republikaanien enemmistöjohtaja Mitch McConnell. Paketti menee vielä senaatin demokraattien tutkittavaksi ennen kuin siihen liittyvästä äänestyspäivästä voidaan sopia.

Öljyn hinta toipumassa

Pörssien lisäksi nousussa on ollut öljyn hinta, joka putosi aiemmin viikolla. AFP:n mukaan hinta on kuitenkin pysytellyt alle 30 dollarissa tynnyriltä, kun koronavirus aiheuttaa pelkoa ylitarjonnasta.

Viitelaatu WTI:n hinta nousi hieman yli 26:een Yhdysvaltain dollariin Aasian kaupankäynnissä, ja Brent-viitelaadun hinta oli hieman yli 29 dollaria tynnyriltä.

Keskiviikkona WTI-laadun hinta romahti 24 prosenttia. Kyseessä oli pahin pudotus 18 vuoteen.

Koronaviruskriisi on aiheuttanut matkustusrajoituksia ja syössyt yrityksiä vaikeuksiin, mikä on heijastunut myös öljyn kysyntään. Suuret öljyntuottajamaat Saudi-Arabia ja Venäjä ajautuivat hintasotaan sen jälkeen, kun öljyntuottajamaiden järjestö Opec ja sen ulkopuoliset tuottajamaat eivät päässeet yhteisymmärrykseen öljyntuotannon leikkaamisesta.

Öljyn hinnat ovat toipumassa, arvioi Oanda-yhtiön vanhempi markkina-analyytikko Edward Moya.

– Uusi nousu myös jatkui korkeammalle sen jälkeen, kun (Donald) Trump ilmoitti, että hän puuttuu öljyn hintasotaan sopivalla hetkellä, Moya sanoi lausunnossa.

STT

Kuvat: