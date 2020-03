Helsingin yliopisto julisti poikkeustilan, myös muut opinahjot ovat ilmoittaneet koronatoimistaan – vaihto-opiskelijoita kehotetaan palaamaan, läsnäolopakosta joustetaan

Helsingin yliopistolle julistettiin poikkeustila koronaviruksen vuoksi torstaina illalla. Yliopisto on päättänyt muun muassa, että opetuksen läsnäolopakkoa koskevat määräykset puretaan, yliopistolaiset eivät saa matkustaa työ- ja opiskeluasioissa ulkomaille ja kotimaan matkustusta suositellaan välttämään työ- ja opiskeluasioissa.

Yliopistolta ei lähetetä opiskelijoita vaihtoon, mutta ulkomailla olevia vaihto-opiskelijoita ei kuitenkaan kutsuta kotiin. Ulkomailta Suomeen palaavien yliopistoyhteisön jäsenten tulee tehdä etätyötä tai etäopiskelua paluun jälkeen seitsemän vuorokautta.

Yliopiston suunnittelemat yleisötilaisuudet peruutetaan eikä uusia järjestetä. Yliopiston opetuksessa ja muissa sisäisissä tilaisuuksissa voi olla läsnä samassa tilassa enintään 50 henkilöä. Tämä koskee esimerkiksi tenttejä ja väitöstilaisuuksia,

Päätökset astuvat voimaan ensi maanantaina ja ovat voimassa ainakin toukokuun loppuun saakka.

Suomen hallitus suosittaa, että yli 500 ihmisen yleisötilaisuudet perutaan toukokuuhun asti. Tämän vuoksi valintakokeisiin varautumista valmistellaan tällä hetkellä siltä pohjalta, että yhdessä tilassa voi olla enintään 500 henkilöä, yliopisto kertoo. Valintakokeiden toteuttamista suunnitellaan yliopistojen yhteistyönä.

Oamk haluaa opiskelijoiden palaavan Suomeen, auttaa matkakuluissa

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ilmoitti päättäneensä, että kaikkia vaihdossa olevia opiskelijoita suositellaan palaamaan Suomeen. Oamk korvaa välttämättömät ylimääräiset paluumatkan kulut, joita opiskelijan matkavakuutus tai apuraha ei kata.

Vaihdosta palaavien opiskelijoiden tulee tehdä etäopiskelua 14 vuorokautta paluun jälkeen. Sama koskee ulkomailta palaavia työntekijöitä.

Oamkin työntekijät ja opiskelijat eivät saa toistaiseksi matkustaa ulkomaille.

Torstaina kerrottiin, että Oulun yliopiston 17 opiskelijalla on koronavirustartunta. He kaikki olivat matkailleet Itävallassa.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL luokitteli Itävallan epidemia-alueeksi vasta matkailijoiden Suomeen palaamisen jälkeen, joten osa heistä on maanantaina 9.3. käynyt oireettomina yliopistolla. Kun Itävalta luokiteltiin epidemia-alueeksi, opiskelijat jäivät yliopiston ohjeistuksen mukaan opiskelemaan etänä ja olivat yhteydessä terveydenhuoltoon. He ovat olleet kotona karanteenissa näytteenotosta lähtien, yliopiston tiedotteessa kerrottiin.

Yliopiston mukaan tartunnalle mahdollisesti altistuneita kartoitetaan parhaillaan.

– Sairaanhoitopiiriltä saadun tämänhetkisen tiedon mukaan virus voi tarttua noin vuorokauden ajan ennen oireiden alkamista ja vaatii esimerkiksi sairastuneen vieressä istumista. Yliopiston siivousta ja hygieniatoimenpiteitä on tehostettu koronavirusepidemian vuoksi jo aiemmin Työterveyslaitoksen ohjeistusten mukaisesti.

Itä-Suomen yliopisto siirtää opetustaan verkkoon

Itä-Suomen yliopisto tiedotti, että esimerkiksi sen tiedekuntien tulee järjestää korvaavia suoritustapoja tai etäosallistumismahdollisuus opiskelijoille, jos nämä eivät voisi osallistua läsnäoloa edellyttävään opetukseen koronaviruksen vuoksi.

– Läsnäoloa vaativaa opetusta tulee mahdollisuuksien mukaan muuttaa joko kokonaan tai osittain verkossa toteutettavaksi, tai käyttää muita vaihtoehtoisia suoritustapoja. Myös tenttien suoritustapoja tulee mahdollisuuksien mukaan muuttaa sellaisiksi, etteivät ne vaadi läsnäoloa kampuksella, tiedotteessa sanotaan.

