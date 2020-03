Helsinki-Vantaalle saapuneista matkustajista muutamilla ilmennyt oireita

Karanteenimajoitukseen oli ohjattu Helsinki-Vantaan lentokentältä perjantain ja lauantain aikana kolme matkustajaa, kertoi sosiaali- ja terveysyhtiö Luonan toimitusjohtaja Milja Saksi.

Suomi alkoi perjantaina valvoa tiukemmin Suomeen ulkomailta saapuvia matkustajia. Linjaus on, että kaikkien Suomeen ulkomailta palaavien matkustajien tulee olla kaksi viikkoa karanteenissa, ja karanteeni alkaa jo lentokentältä.

Luonan pyörittämään karanteenimajoitukseen ohjataan lentokentältä esimerkiksi ne ulkosuomalaiset, joilla ei ole pysyvää asuntoa Suomessa. Tilapäisasuntoihin ohjataan myös heitä, jotka eivät pääse siirtymään kotikaranteeniin.

Saksin mukaan Luona on nyt varautunut majoittamaan pääkaupunkiseudulla satoja ja valtakunnallisella tasolla tuhansia ihmisiä.

Asunnoissa on tarjolla sekä yksiöitä, kaksioita että kolmioita. Asuminen asunnoissa maksetaan lähtökohtaisesti itse. Hinnat lähtevät noin 36 eurosta per henkilö vuorokaudessa, kun yksiössä majoittuu kaksi henkeä.

Hinnat nousevat asunnon koon mukaan. Kolmion hinta on 116 euroa vuorokaudelta sisältäen kolmesta viiteen majoittujaa.

Majoitusta myös asunnottomille

Hinnoista on sovittu kaupunkien ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, Saksi kertoo. Hinnat ovat samoja sekä lentokentältä saapuville että jo koronakaranteenissa oleville.

Lentokentältä nyt saapuvien lisäksi Luonan asunnoissa majoittuu jo ennestään koronakaranteenissa olevia henkilöitä, joiden majoittamisesta on sovittu pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

– Syyt miksi tällaista asuntoa tarvitaan, vaihtelevat laidasta laitaan, Saksi sanoi.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on aiemmin kertonut Twitterissä, että esimerkiksi Hietaniemen palvelukeskuksen altistuneille asiakkaille on hankittu Luonan kautta lyhytaikaista majoitusta. Hietaniemen palvelukeskus Helsingissä tarjoaa palveluita asunnottomille.

Lisäksi Luona sopi lauantaina, että sama toimintamalli on tarpeen tullen käytössä myös Oulun lentokentällä.

Saapuneita noin 4 000

Vantaan vs.apulaiskaupunginjohtaja Anna Cantell-Forsbom kertoi, että Helsinki-Vantaan lentokentälle saapuvien matkustajien ohjaaminen oli sujunut hyvin ja rauhallisesti. Perjantain ja lauantain aikana saapuvien matkustajien määrän hän arvioi olevan yhteensä noin 4 000.

Matkustajat jaetaan neljään eri ryhmään näiden saapuessa. Jos matkustajalla on koronavirukseen viittaavia oireita, hänet ohjataan terveydenhuollon neuvontapisteeseen. Sen jälkeen hänet voidaan ohjata näytteenottoon ja hotellimajoitukseen odottamaan näytteenoton vastauksia. Mahdollinen perhe tai muu matkaseurue seuraa mukana.

– Launtaina puolen päivän aikoihin noin tuhannesta matkustajasta seitsemästä oli ilmennyt oireita, Cantell-Forsbom sanoi.

Oireet eivät vielä tarkoita, että matkustajalla olisi koronavirustartunta.

STT

Kuvat: