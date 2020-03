Helvetistä hymyyn – puolisalolainen Teemu Rannikko haki Vuoden urheilijan kiertopalkinnon ilman kävelykeppejä

Päivälleen kaksi kuukautta sitten Teemu Rannikko talutettiin kahden miehen voimin pois Salohallin parketilta. Kaikki ennusmerkit näyttivät siltä, että Suomen kautta aikojen parhaan pelintekijän ura päättyy jalkamurtumaan 39-vuotiaana.

Torstaina Rannikko vastaanotti Salon kaupungintalolla toisena vuonna peräkkäin kaupungin parhaan urheilijan tittelin. Rannikko käveli ilman keppejä ja hymyili leveästi. Ja kuten tiedätte, jos Teemu Rannikko hymyilee, niin siinä ei ole mitään päälleliimattua tai väkinäistä.

– Kaikki on mennyt niin hyvin kuin voi mennä. Röntgenkuvat näyttävät hyviltä. Tässä vaiheessa loukkaantumista hyvä uutinen on se, ettei ole huonoja uutisia, Rannikko kuiskasi tilaisuuden avajaispuheen lomassa.

– Tämä viikko menty ilman keppejä. On vapautunut olo!

Loukkaantumisen jälkeen ensimmäiset kolme viikkoa olivat Rannikon mukaan ”yhtä helvettiä”.

– Jalan piti olla koko ajan suorassa. Makuuhuoneemme on yläkerrassa eli sinne ei ollut mitään toivoa päästä. Nukkumisen kanssa oli niin ja näin, et pystynyt ajamaan autoa, etkä päässyt kunnolla edes auton kyytiin.

Koskaan ennen koripallo ei näytellyt niin pientä roolia Rannikon elämässä kuin niiden kolmen viikon aikana.

– Katsoin joo pelit, mutta oli ihan sama tuliko voitto vain tappio.

Alkushokista ylipääsyssä auttoivat lukemattomat positiiviset viestit sekä yksi vierailu.

– Se oli hieno ele, kun Ville (päävalmentaja Tuominen) tuli katsomaan minua sairaalaan heti leikkauksen jälkeen. Arvostan sitä paljon.

– Eihän valmentajan olisi sinne nyt tarvinnut lähteä ajamaan, Rannikko kertoi niin varsinaissuomalaisesti kuin olla ja voi.

Henkistä toipumista auttoi myös kutsu Yleisradion koripalloasiantuntijaksi, josta Rannikko sai valtavan positiivisen palautevyöryn.

– Oli todella hienoa nähdä myös se puoli lajista.

Koska kerrot virallisesti, mitä teet ensi syksynä?

– Lähitulevaisuudessa… Sanotaan, että tämän kuun aikana.

Salo on aina ollut iso osa Rannikkoa, vaikka hän on syntynyt Turussa ja asuu Kaarinassa. Salossa on työpaikka ja iso osa suvusta.

– Pidän itseäni puoliksi salolaisena, Rannikko määrittelee.

Nyt hän on kaksinkertainen Salon paras urheilija.

– Tällaisia tunnustuksia osaa laittaa paremmin perspektiiviin, kun ura on ohi. Mutta olen oppinut viime vuosina ymmärtämään esimerkiksi sen, miten iso juttu valinnat Vuoden koripalloilijaksi (viisi kertaa) olivat.

Rannikko jätti kakkoseksi Vilppaan seiväshyppääjä Wilma Murron, joka voitti viime kaudella Suomen mestaruuden ja edusti Suomea Dohan MM-kisoissa. Murto on aloittanut kuluvan vuoden niin vakuuttavasti, että hän on paalupaikalla valittaessa tämän vuoden parasta urheilijaa.

Vuoden joukkueeksi valittiin lentopallon hallitseva Suomen mestari LP Viesti.

Rannikko ei ole ehtinyt seurata kaupungin toisen lippulaivan otteita juurikaan.

– Ekana Vilppaan vuonna näin hetken muutamasta heidän matsistaan. Treenejä olen nähnyt sitäkin enemmän.

Edellisen kokonaisen naisten lentopallo-ottelun Rannikko näki pelatessaan Italiassa Reggio Emiliassa ja Pesarossa.

Vuoden valmentajaksi valittiin LP Viestin Tomi Lemminkäinen.

Mikä tekee Lemminkäisestä hyvän valmentajan, LP Viestin kapteeni Anna Czakan?

– Hän on reilu ja rehti… Reilu ja rehti.

EM-kisaedustaja Czakan sijoittui parhaan urheilijan listauksessa kolmanneksi ennen Vilppaan Mikko Koivistoa ja Salo Golfin suurlupausta Saku Tuusaa.

Czakanin lisäksi toinen kymppilistan nainen oli Kuusjoen Humun kestävyysjuoksija Sara-Elise Ruokonen.

Kaikki palkitut löydät tästä

Putkonen: Eläke lähestyy, mutta treeni maistuu

Salon Urheilun Ystävät 60 jakoi tällä kertaa kunniamaininnat Salon Tennisseuran uuteen loistoon nostaneelle Iina Haapaniemelle sekä ammattilaisnyrkkeilijä Jarkko Putkoselle .

35-vuotias Putkonen on jäänyt valinnoissa varjoon, koska hän ei edusta salolaista seuraa vaan itseään. Siksikin kunniamaininta meni oikeaan osoitteeseen.

Putkonen otteli edellisen kerran marraskuun lopussa Salohallissa. Se oli samalla hänen jäähyväisottelunsa uskollisen kotiyleisön edessä. Putkonen ei kuitenkaan ole välttämättä iskenyt viimeistä otteluaan.

– Hyvin menee. Töitä ja terveyttä riittää ja treeni maistuu.

– Sanoin (matchmaker Petri ) Paimanderille , että ilmoittelee, jos jotain ilmenee. Yksi alustava neuvottelu meni jo kyykkyyn.

Putkonen on ajatellut, että siirtyisi lopullisesti nyrkkeilyeläkkeelle ensi kesänä. Hän on kuitenkin pitänyt kuntoaan yllä.

– Olen rakentanut kotiini hyvän salin, jossa olen pääasiassa treenannut. Kun on ollut vapaata, niin olen treenannut kaksi kertaa päivässä. Mutta mitään stressiä en ole ottanut. Kattellaan, kattellaan.

Kun Putkonen sanoo lopettavansa, se päätös pitää. Vaikka sitten ystävien brutaalilla avulla.

– Olen sanonut kavereille, että jos puhun lopettamisen jälkeen comebackistä, niin lyökää minua halolla päähän!