Henri Kantosen kasvutarina – Vilppaan nuorukainen oli Korisliigan johtava pelaaja, kunnes korona katkaisi kauden

Korisliigan kärkijoukkue Vilpas kokoontui torstaina 12. maaliskuuta videopalaveriin Salohallissa. Ruudulla ei kuitenkaan pyörinyt klippejä lauantain vastustajasta Karhubasketista, vaan Suomen hallituksen tiedotustilaisuus koronavirustilanteesta.

Yksi hallituksen suosituksista oli, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka.

– Se oli epäuskoinen tilanne. Jokainen ymmärsi, ettei Korisliiga tule jatkumaan, Vilppaan Henri Kantonen muisteli.

Kantonen oli ehtinyt pallotella ajatuksella kauden katkaisemisesta jo parin viikon ajan. Päivää ennen hallituksen tiedotustilaisuutta Vilpas pelasi KTP:tä vastaan Salohallissa ja Kantonen sanoi fysiikkavalmentaja Ville Salmelle, että tämä taitaa jäädä kauden viimeiseksi otteluksi.

Aavistuksista huolimatta pettymys oli valtava. Takaiskuista toipuva Vilpas oli noussut Korisliigan kärkeen ja maajoukkueeseen noussut Kantonen pelasi elämänsä kautta. Odotukset keväälle olivat aiheesta suuret.

– Tilanne oli muutenkin poikkeuksellisen uniikki ja hieno: joukkueessa oli Tuomisen Ville, Haanpään Santtu ja Rannikon Teemu. He ovat olleet mentoreita ja esikuvia omalla korisurallani, Kantonen kertoi.

Kauden päättymisen jälkeen Kantonen ei ole tehnyt käytännössä mitään. Hän ei ole lähtenyt kotoaan ”juuri mihinkään” ja on tappanut aikaa ”katsomalla leffoja ja lukemalla kirjoja”.

Yleensä Kantonen on ensimmäisenä paikalla harjoituksissa ja yleensä myös viimeinen, joka lähtee harjoituksista. Sosiaalisten kontaktien minimointi ei kuitenkaan ole ollut Kantoselle vaikeaa.

– En ole se kaikista sosiaalisin henkilö. Viihdyn hyvin omissa oloissani. Olen saanut ajan kulumaan hienosti, haastatteluhetkellä lohkoperunoiden valmistumista odottanut Kantonen kertoo.

Kauden päättyminen jätti ilmoille valtavan kasan huutomerkkejä ja muutaman kysymysmerkin. Mitä uutta Seagulls olisi keksinyt Salohallin selkäsaunan jälkeen? Ketä Vilppaan pelaajaa Karhun Lucky Jones olisi puolustanut?

Kantonen on pohtinut asiaa vastustajan, pääasiassa juuri Seagullsin ja Karhun, kautta.

– Pyörittelin ajatusta, miten raskasta meitä vastaan olisi ollut pelata pitkiä ottelusarjoja. Meillä oli niin fiksuja ja henkisesti vahvoja pelaajia, että vastustajan olisi pitänyt olla henkisesti ja pelillisesti todella vahva, jos se olisi pystynyt voittamaan meidät neljä kertaa. Yksikin voitto olisi ollut kovan työn takana.

Kantonen oli Korisliigan ainoa suomalaispelaaja, jonka pistekeskiarvo oli yli kymmenen (10,7), levypallokeskiarvo yli viisi (5,1) ja syöttökeskiarvo yli kolme (3,9). Puolustustilastoissa Kantonen oli yksi sarjan parhaista pelaajista.

Jokainen Kantosen uraa seurannut tiesi, että ainoa este läpimurrolle on terveys. Mutta kuka olisi rehellisesti uskonut, että Kantonen olisi jo nyt yksi Korisliigan parhaista pelaajista? Kantonen itse.

– Tavoitteeni ennen kauden alkua oli olla sarjan paras suomalaispelaaja. Se oli kova tavoite, eikä monenkaan mielestä varmasti edes realistinen.

Ympäristöllä on luonnollisesti valtava vaikutus kehitykseen.

Kantosen edellinen kausi oli ollut vaikea, mutta nousujohteinen. Uudeksi valmentajaksi tuli toinen ToPo-kasvatti Ville Tuominen, joka oli juuri sopiva valmentaja Kantoselle tähän kohtaa uraa. Tuominen oli valmentanut Kantosta jo aiemmin.

– Kun tiemme aikanaan erkanivat Villen kanssa, niin mietin, että törmäämmeköhän koskaan enää, Kantonen muisteli.

Myös joukkueen alkuperäinen rakenne oli optimi. Kolme kokenutta maajoukkueratsua (Teemu Rannikko, Mikko Koivisto, Juho Nenonen), kolme nälkäistä 1997 syntynyttä nuorukaista (Kantonen, Aatu Kivimäki, Riku Laine), neljä urallaan eteenpäin pyrkivää amerikkalaispelaajaa sekä projektivalmentajana Tuominen, joka tiesi jo allekirjoitusvaiheessa, että tämä on ensimmäinen ja viimeinen kausi Vilppaassa.

– Totta kai kaikki riippuu persoonista, mutta tämä oli aika lähellä täydellistä, Kantonen pohtii.

Eivätkä lukuisat muutoksetkaan rikkoneet joukkueen kemiaa, sillä uudet tulokkaat sopeutuivat nopeasti toimivaan kokonaisuuteen.

– Ainoa asia, joka voi mennä pieleen on se, että (ulkomaalais)pelaajat eivät ole valmiita tekemään töitä tai he eivät usko joukkueen tekemiseen. Nyt he olivat valmiita.

Henkisessä kasvussa apuna oli Vilppaan henkinen valmentaja Frederic Merelle. Kantonen ja Merelle keskustelivat paljon erityisesti viime kaudella, kun Kantosella oli loukkaantumisia ja vaikeuksia löytää oman rooli.

Merellen vaikutus näkyi erityisesti otteluihin valmistautumisessa ja otteluiden alussa. Viime kaudella Kantonen oli kolme kertaa avausviisikossa, tällä kaudella hän puuttui kaksi kertaa aloitusviisikosta. Kantonen olikin tällä kaudella tehokkaimmillaan juuri avausneljänneksellä.

– Hän sai muutettua ajattelutapaani. Miksi jossain kohdissa ottelua jännittää ja joissain turhauttaa.

Kärjistäen sanottuna: Kantosesta tuli johtaja, kun hän uskalsi avata suunsa.

– Jos haluaa olla merkittävässä roolissa erityisesti pelintekijänä, on nostettava esiin asioita, jotka eivät miellytä kaikkia. Sain keskusteluistamme varmuutta, Kantonen kehuu.

Pelillisenä esimerkkinä toimi Rannikko, joka oli yksi suurimmista syistä, miksi Kantonen ylipäätään siirtyi kesällä 2018 Karhubasketista Vilppaaseen.

Moni pelaaja on puhunut Rannikon vaikutuksesta vailla konkretiaa. Kantonen ottaa lohkoperunat pois uunista ja antaa konkreettisen esimerkin edelliskaudelta.

Rannikko oli lähtenyt erään kotiottelun jälkeen jo hallilta kotiin, kun hän soitti edelleen pukukopissa olleelle Kantoselle. Rannikko oli ollut ottelussa sivussa ja Kantonen oli joutunut pelaamaan ykköspaikkaa.

– Teemu sanoi puhelimessa, mitä tilanteita minun tulee katsoa uudelleen. Sitten hän kertoi, että kentällä olevaa neljää muuta pelaajaa on mietittävä heidän vahvuuksiensa kautta. Pelikirja ja pelaajat pitää tuntea niin hyvin, että saat aseteltua neljä pelaajaa niille paikoille, joista he saavat parhaan korintekopaikan.

– En tiedä tiesikö Teemu sitä, mutta kukaan ei ollut koskaan aiemmin puhunut minulle tästä asiasta. Se kuulostaa tosi hullulta, Kantonen muistelee puhelua.

Toinen esimerkki koski tilannetta, kun Rannikko näki, että Kantosen syötöt korin alle isolle pelaajalle jäävät lyhyiksi. Riski pallon menetykselle ja vastustajan nopealle hyökkäykselle siis kasvoi.

Rannikon ohje oli, että syöttö voi olla mieluummin liian pitkä kuin liian lyhyt, sillä jos pallo menee päädystä yli, joukkue ehtii ryhmittyä puolustukseen eikä nopeaa hyökkäystä tule. Eli valitaan kahdesta pahasta pienempi.

– Juuri tällaisia pieniä, mutta isoja asioita, jotka saavat ajattelemaan peliä uudella tavalla. Ja kun kaudessa on pyöreästi 200 harjoitusta, niin väkisinkin se näkyy jossain, jos vain olet vastaanottavainen.

Rannikko ja Kantonen ovat Vilppaan ainoat pelaajat, joilla ei ole sopimusta ensi kaudesta.

Rannikon riveistä ja niiden väleistä on helppo tulkita, että hän haluaa jatkaa uraansa pelaajana, eikä seuravaihtoehtoja taida olla kuin yksi. Kantonen taas on siirtomarkkinoiden kuuminta kamaa.

Joko tiedät, missä pelaat ensi kaudella?

– Ei kuule mitään hajua.

Rehellisesti?

– Vaikka tietäisin, niin tuskin sanoisin. Mutta rehellisesti voin sanoa, ettei ole harmainta aavistusta.

Kun Kantonen siirtyi kesällä 2018 Vilppaaseen, hän sanoi Salkkarin haastattelussa, että ”Vilpas on kovin haaste, mitä Suomessa löytyy ja viimeinen etappi ennen ulkomaille lähtöä”.

Korona on kuitenkin jo nyt sotkenut tulevan kauden suunnitelmia niin pahasti, ettei kenelläkään ole mitään varmuutta oikeastaan mistään. Mitä sarjoja Euroopassa ylipäätään pelataan ensi syksynä? Maajoukkueestakaan ei ole kuulunut mitään.

– Epätietoisuus on päivän sana, Kantonen hymähtää.

Mutta vaikka miten voimattomuus nykyhetkestä ja epävarmuus tulevasta kalvaisivat koripalloilijan mieltä, Henri Kantonen voi olla yhdestä asiasta ylpeä: Hän nousi vaikeilla hetkillä Vilppaan johtajaksi ja otti urallaan ratkaisevan kehitysloikan.

Se ei jossittelemalla muutu.