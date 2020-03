Aluehallintovirastot eivät ole toistaiseksi rajoittamassa hiihtokeskusten toimintaa. Etenkin Lapin hiihtokeskuksissa on parhaillaan runsaasti asiakkaita.

Ylläksellä olevan STT:n toimittajan mukaan ihmisiä on yhtä paljon kuin normaalilla hiihtolomakaudella. Levillä suljettiin tänään yksi ravintola, mutta muuten toiminta jatkuu normaalisti.

Lapissa on tähän mennessä löydetty kolme varmistettua koronatartuntaa.

STT

