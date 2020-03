Hiihtokeskuksissa riittää asiakkaita – Levillä suljettiin ravintoloita

Aluehallintovirastot eivät ole toistaiseksi rajoittamassa hiihtokeskusten toimintaa. Etenkin Lapin hiihtokeskuksissa on parhaillaan runsaasti asiakkaita.

Ylläksellä olevan STT:n avustajan mukaan ihmisiä on yhtä paljon kuin normaalilla hiihtolomakaudella.

Suurimmassa hiihtokeskuksessa Levillä on tänään suljettu ainakin kahdeksan ravintolaa, mutta muuten toiminta jatkuu normaalisti. Toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaaren mukaan ihmiset välttävät lähikontakteja, mikä on vähentänyt ravintoloiden asiakasmäärää.

