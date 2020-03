Hiihtoliitto aloittaa yt-neuvottelut – koko toiminta vaarassa jo lähikuukausina

Suomen hiihtoliitto aloittaa yt-neuvottelut, jotka koskevat koko henkilöstöä ja liiton omistaman Nordic Ski Finland Oy:n henkilöstöä. Yt-neuvotteluiden taustalla ovat meneillään olevan tilikauden aikana syntyneet taloushaasteet ja koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus yhteistyökumppanuuksissa.

Hiihtoliiton tiedotteessa todetaan, että liiton maksuvalmius ja sitä myöten koko toiminta ovat vaarassa jo lähikuukausina. Hiihtoliiton tämänhetkinen säästötavoite on yt-neuvotteluissa 450 000 euroa ja Nordic Ski Finland Oy:n 110 000 euroa.

– Kuluvalla kaudella ensimmäinen takaisku oli Rukan maailmancupin mäkikilpailun peruutus ja siirto Lahteen, mikä aiheutti tulonmenetyksiä. Toinen merkittävä asia on, että liiton rahoitus perustuu suurelta osin vahvaan yhteistyökumppanirahoitukseen. Päällä olevan koronaviruspandemian vuoksi tilanne on nyt kuitenkin epävakaa monien yritysten kärsiessä suurista tulonmenetyksistä, Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen sanoi tiedotteessa.

Yt-neuvottelut alkavat 26. maaliskuuta. Säästöjä haetaan kaikesta liiton toiminnasta.

– Nopealla reagoinnilla näin kauden loputtua haluamme minimoida vahingot ja turvata ydintoiminnot, mutta myös optimoida toimintaamme tulevan kauden suunnittelussa, Hämäläinen sanoi.

STT

