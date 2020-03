Hiljenevistä kauppakeskuksista osa on luopunut yhtenäisistä aukioloista – tähän mennessä melko pieni osa liikkeistä on keskeyttänyt toimintansa kokonaan

Osa Suomessa toimivista kauppakeskuksista on luopunut liikkeiden ja ravintoloiden yhtenäisistä aukiolovelvoitteista. Kävijämäärät ovat koronakriisin myötä pienentyneet huomattavasti, jopa alle puoleen aiemmasta. Toistaiseksi varsin pieni osa kauppakeskuksissa toimivista liikkeistä on sulkenut ovensa kokonaan.

Esimerkiksi Oulun keskustassa toimiva kauppakeskus Valkea päätti tiistaina luopua yhtenäisistä aukioloista, joita oli lievennetty jo aiemmin. Kauppakeskusjohtaja Anu Junnikkala-Alhon mukaan taustalla oli pyrkimys auttaa vuokralaisia vaikeassa tilanteessa.

– Meillä on viime viikolla käynnistetty takeaway-ruuan markkinointi, hän kertoo.

Ruokaa ravintoloista noutaville on tarjolla muun muassa ilmainen pysäköinti.

Keskiviikkoon mennessä yksi Valkeassa toimivista ravintoloista ja kaksi kauppaa oli pannut ovensa tilapäisesti kiinni. Lisäksi pari liikettä ilmoitti aikovansa lyhentää aukioloaikoja.

– Minusta se on aika vähän, meillä on noin 60 liikettä, kertoo Junnikkala-Alho.

Moni on lyhentänyt aukioloaikoja

Kiinteistöyhtiö Cityconin kauppakeskuksissa on jo aiemmin tilapäisesti luovuttu yhtenäisistä aukioloajoista, kertoo liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Sanna Yliniemi. Osa liikkeistä on keskeyttänyt toimintansa.

Citycon pyörittää kymmenkuntaa kauppakeskusta pääkaupunkiseudulla ja muualla Etelä-Suomessa.

Kiinteistösijoitusyhtiö Spondan kauppakeskuksissa aukiolovelvoitetta on lievennetty, kertoo markkinointi- ja brändipäällikkö Anita Riikonen STT:lle sähköpostitse. Spondalla on useita kauppakeskuksia eri puolilla Suomea.

Helsingin Pasilassa hiljattain avatussa Mall of Triplassa aukioloaikoja on lyhennetty, kertoo kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki sähköpostitse. Ruokakaupat ovat kuitenkin auki normaalisti.

Muutamat liikkeet ovat Triplassakin sulkeneet tilapäisesti ovensa. Joukossa on sekä pienyrityksiä että myymäläketjuihin kuuluvia liikkeitä, jotka on suljettu ketjun päätöksellä.

Mahdollinen ravintoloiden sulkeminen ei tuo Triplan aukioloihin muutoksia, arvioi Kivimäki.

– Toistaiseksi jatkamme näillä aukioloajoilla, mutta seuraamme viranomaisen ohjeistusta tarkasti, hän kertoo.

Useissa muissakin kauppakeskuksissa on jo aiemmin maaliskuussa lyhennetty aukiolovelvoitetta esimerkiksi siten, että sunnuntain aukiolo on vapaaehtoista.

Kauppakeskuksia tuskin suljetaan

Kauppakeskusten kävijämäärät ovat vähentyneet tuntuvasti. Triplassa kävijöitä on Kivimäen mukaan merkittävästi aiempaa vähemmän. Spondan Riikosen mukaan suunta on heidän kauppakeskuksissaan sama. Samaa kerrotaan pohjoisempaa Suomesta.

– Karkea arvio on että puolet vähemmän, ainakin puolet, sanoo Oulun Valkean kauppakeskusjohtaja Junnikkala-Alho.

Kauppakeskusten johtajat pitävät erittäin epätodennäköisenä, että kauppakeskuksia ryhdyttäisiin koronaepidemian vuoksi vapaaehtoisesti sulkemaan samaan tapaan kuin Lapin laskettelukeskuksia. Vaikka kauppakeskuksiin kerääntyy ihmisiä, ne ovat myös välttämättömien päivittäistavaroiden ja lääkkeiden hankintapaikkoja.

STT

Kuvat: