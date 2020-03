Somerolla sijaitseva vanhusten palvelutalo Katajakoti on altistunut koronavirukselle. Salon Seudun Sanomien saamien tietojen mukaan perjantai-iltana vahvistui tieto Katajakodissa työskennelleen sairastumisesta koronaan.

Someron kriisitiedotuksesta vastaava kaupunginjohtaja Sami Suikkanen ei halua kommentoida asiaa, vaan vetoaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ohjeistukseen, jonka mukaan tietoja yksittäistapauksista ei anneta.

Kaupungin kotisivuilla asiaa valotetaan epäsuorasti kertomalla, että illalla 20. maaliskuuta on saatu tieto useista virukselle altistuneista. Sivulla todetaan myös, että altistusketjut ovat viranomaisten tiedossa.

Tiedotteessa kerrotaan sairaanhoitopiirin ohjeistaneen yhdessä Someron terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavan lääkärin kanssa ”altistuneet ja altistuneiden hoidosta vastaavat tahot”. Someron kaupungin johtava lääkäri Arja Lukka toteaa olevansa vaitiolovelvollinen:

– En voi kommentoida tähän mitään.

Tiedotteen mukaan Somerolla ei ole tiedossa yhtään koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Asuuko sairastunut siis muualla kuin Somerolla?

– Emme voi tiedottaa tarkemmin, Suikkanen toistaa.

Kaupunki ostaa Katajakodissa asuvien vanhusten palvelut Lamminniemen Hyvinvointikeskukselta, jokaon kaupungin omistama osakeyhtiö.

Korona-altistuksesta ei ole tiedotettu Katajakodissa asuvien omaisille. Nimettömänä pysyttelevä omainen paheksuu valittua linjaa.

– Ihmiset kaipaavat Lamminniemen Hyvinvointikeskukselta tietoa siitä, mitä toimenpiteitä Katajakodissa on altistuksen johdosta tehty ja että asia on hallinnassa. Mitä vähemmän tiedotetaan, sitä enemmän liikkuu huhuja, omainen korostaa.

Katajakodissa asuvat kuuluvat kautta linjan koronaviruksen riskiryhmään.

– Tällä hetkellä omaisilla itsellään ei ole mitään mahdollisuutta saada tietoa Katajakodin tilanteesta, koska vierailut hoivakotiin on kielletty. Hyvinvointikeskuksen pitäisi ehdottomasti tiedottaa tällaisessa tilanteessa.

Hyvinvointikeskuksen toimitusjohtaja Pihla Linnainmaa-Kankare ei vastannut tiistaina Salon Seudun Sanomien soittopyyntöön.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa, että kuntia ei ole kielletty tiedottamasta koronatapauksista.

– Otaksun, että kyseessä on tiedossa oleva ja kartoitettu tilanne, jota seurataan. Hoitolaitoksessa eristetään hoitajat, jotka ovat olleet samaan aikaan töissä sairastuneen kanssa, mutta eristys- ja karanteenitarpeet on pohdittava tapaus kerrallaan ja todennäköisyyksien kanssa joudutaan pelaamaan. Jos esimerkiksi hoivakodissa on ollut paljon kontakteja, se aiheuttaa hankaluuksia toiminnan järjestämiselle.

Pietilä muistuttaa, että sairastunut ei automaattisesti tartuta virusta kaikkiin kohtaamiinsa ihmisiin.

– Korona ei onneksi ole hippaleikki, hän huomauttaa.

TARTTUVUUS KASVAA OIREIDEN MUKANA

Virus leviää jo ennen oireita

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa.

Tartunnan saanut henkilö voi levittää koronavirusta eteenpäin jo ennen omien oireittensa alkamista.

Tartuttavimmillaan sairastunut on silloin, kun hänellä on eniten oireita.

Valtaosan tartunnoista aiheuttavat ihmiset, joilla on oireita.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos