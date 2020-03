HOK-Elanto sulkee ravintolansa, työntekijät siirtyvät ruokakauppoihin

HOK-Elanto sulkee kaikki ravintolansa toistaiseksi koronaviruksen seurauksena. Ravintoloiden työntekijät siirtyvät HOK-Elannon ruokakauppoihin auttamaan kasvaneen kysynnän kanssa.

HOK-Elannolla on pääkaupunkiseudulla 82 ravintolaa. Ne sulkevat ovensa ensi viikon maanantaihin mennessä.

Muutos koskee kaikkiaan noin 800:aa työntekijää, jotka siirretään erilaisiin kaupan alan tehtäviin.

– Kysyntä ravintoloissa alkoi hiipua muun muassa etätyön yleistyttyä jo viime viikolla. Ravintoloiden sulkeminen on myös valtioneuvoston suositusten ja valmiuslain käyttöönottoasetusten hengen mukaista, vaikkei vielä pakollista, HOK-Elannon ravintolatoimialan johtaja Henriikka Puolanne sanoo tiedotteessa.

Ruokakaupoissa kysyntä on sen sijaan kasvanut. Lisätyövoimaa tarvitaan HOK-Elannon mukaan muun muassa kuormien purkamiseen, hyllyttämiseen, asiakaspalveluun sekä ruuan verkkokaupan puolelle.

– Lisääntyneeseen työpaineeseen tarvitaan lisää henkilökuntaa, jotta varmistamme tärkeässä roolissa olevan henkilökunnan jaksamisen, HOK-Elannon toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen sanoo tiedotteessa.

STT

Kuvat: