Espanjassa jo yli 2 000 ihmistä kuollut koronaan – Britanniassa paineita lisätä rajoituksia

Espanjassa koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli 2 000:een. Virus on vaatinut maassa nyt 2 182 ihmisen hengen.

Vuorokaudessa on todettu 462 uutta koronakuolemaa. Lisäystä eilisestä on 27 prosenttia, mikä on hieman vähemmän kuin lauantaista sunnuntaihin.

Espanjassa koronan aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet nopeasti. Tuhannen kuolonuhrin rajan rikkoutumisesta kerrottiin perjantaina.

Kaikkiaan Espanjassa on todettu yli 33 000 koronavirustartuntaa. Koronavirustilanne on Euroopan maista pahempi vain Italiassa.

Tutkijat patistavat Britanniaa lisätoimiin koronavirusta vastaan

Britannian hallituksen tämänhetkiset toimet koronaviruksen leviämistä vastaan eivät riitä ja lisärajoituksia tarvitaan, joukko brittiyliopistojen tutkijoita sanoo.

Tutkijat varoittavat sanomalehti Financial Timesissa, että hallituksen nykystrategia voi johtaa jopa 35 000-70 000 ylimääräiseen kuolemaan vuoden kuluessa.

Brittihallitus on tähän mennessä kehottanut ihmisiä pitämään etäisyyttä toisiinsa sekä määrännyt muun muassa baarit ja ravintolat suljettavaksi. Tutkijoiden mukaan kehotusten sijaan tarvittaisiin tiukempia ja viranomaisten valvomia liikkumisrajoitteita ja -kieltoja.

Terveysministeri moitti itsekkyydestä

Pääministeri Boris Johnsonin ennakoidaankin ilmoittavan tänään uusista, tiukemmista liikkumisrajoituksista. Viikonloppuna vaikutti siltä, että monet britit eivät ota tähän asti annettuja kehotuksia tosissaan. Ihmisiä parveili muun muassa puistoissa ja rannoilla.

Terveysministeri Matt Hancock syytti ihmisiä itsekkyydestä BBC:n haastattelussa.

– Tällaisen toiminnan seurauksena ihmishenkiä menetetään ja tilanne jatkuu kaikkien kannalta pidempään, Hancock sanoi.

Brittiparlamentti keskustelee lisärajoituksista tänään, ja pääministerin odotetaan ilmoittavan niistä illalla.

Poliisille ja lääkäreille lisävaltuuksia

Brittimedian mukaan parlamentin puitavana on tänään lakipaketti, joka muun muassa antaisi lisävaltuuksia poliisille, lääkäreille ja muille viranomaisille. Esitettyjen lakien mukaan poliisi voisi esimerkiksi pakottaa koronaviruksen oireista kärsivän ihmisen eristyksiin.

Laajennetut valtuudet olisivat voimassa kaksi vuotta. Parlamentin odotetaan antavan niille hyväksyntänsä.

Eiliseen mennessä Britanniassa oli todettu lähes 5 700 koronavirustartuntaa. Virukseen on kuollut yli 280 ihmistä.

Yksityiset junayhtiöt valtion hallintaan

Britannian hallitus ilmoitti tänään ottaneensa yksityiset junayhtiöt valtion hallintaan ainakin puoleksi vuodeksi. Toimilupasopimusten määräaikaisella jäädyttämisellä pyritään varmistamaan se, ettei tärkeä junaliikenne pysähdy yhtiöiden mahdollisiin konkursseihin matkustajamäärien romahdettua.

Valtio maksaa yhtiöille niukasti niiden kulut ylittävää liikennöintimaksua poikkeusjärjestelyn ollessa voimassa.

Britannian rautatieliikenne yksityistettiin 1990-luvulla.

