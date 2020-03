HS-gallup: Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus kasvussa

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen muodostavien puolueiden yhteenlaskettu kannatus on kasvanut, selviää Helsingin Sanomien kannatusmittauksesta. Puolueet nauttivat nyt 53,9 prosentin luottamusta, kun kuukausi sitten kannatus oli alle 53 prosentin.

Suomen hallituksessa istuvat SDP, vihreät, keskusta, vasemmisto ja RKP.

Pääministeripuolue SDP on nyt kyselyn mukaan maan toiseksi suosituin 17,1 prosentin kannatuksella. Se vahvisti eniten kannatustaan kuluneen kuukauden aikana.

Kyselyn mukaan perussuomalaiset on yhä maan suosituin puolue 21,6 prosentin kannatuksella. Sen tuki laski hieman. Oppositiopuolue kokoomus on kolmanneksi suosituin puolue 16,9 prosentin tuella.

Neljänneksi eniten kannatusta keräsi vihreät, jota kannattaa 12,4 prosenttia vastaajista. Viidenneksi suosituimman keskustan kannatus pysyi 12 prosentissa. Vasemmistoliittoa tukee 8 prosenttia ja RKP:tä 4,4 prosenttia vastaajista.

Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja siihen haastateltiin 2 234 ihmistä. Se toteutettiin 15. helmikuuta ja 13. maaliskuuta välisenä aikana eli ennen kun hallitus kertoi laajoista poikkeustoimistaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Tutkimuksen virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikkö suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

