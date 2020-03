HS: Hallitus esittää yrityksille suoraa tukea miljardin euron verran

Hallitus esittää yrityksille suoraa tukea noin miljardi euroa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan hallitus haluaa kasvattaa tukia moninkertaisiksi aiemmasta.

Business Finlandin avustusvaltuuksia korotettaisiin noin 700 miljoonaan euroon viime viikolla eduskunnalle annetun lisätalousarvion 150 miljoonasta eurosta. Vastaavasti ely-keskusten valtuuksia nostettaisiin noin 300 miljoonaan euroon 50 miljoonasta eurosta.

Business Finland ja ely-keskukset voivat myöntää tukia koronaviruksen vuoksi ongelmiin ajautuneille yrityksille. Kyse on suorista tukirahoista, joita yritysten ei tarvitse maksaa myöhemmin takaisin.

HS:n tietojen mukaan tarkoituksena on, että ely-keskusten avustuksia voisi käyttää nykyistä enemmän esimerkiksi palkkojen ja vuokrien maksuun. Tämän mahdollistamiseksi hallituksen on määrä antaa ensi viikolla asetusmuutos.

Lisäbudjetti läpi tämän viikon aikana

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta käsittelee lisätalousarvioesitystä paraikaa. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd) kertoi HS:lle, että valiokunnan mietintö valmistuu tänään ja siitä keskustellaan täysistunnossa illalla.

Hallitus ei siis anna eduskunnalle uutta lisätalousarviota, vaan valtiovarainvaliokunta muokkaa viime perjantaina annettua esitystä. Näin tuet saataisiin nopeammin voimaan kuin antamalla heti perään uusi esitys.

– Äänestykset ehkä menevät huomisen puolelle, Koskinen sanoo.

Hänen mukaansa lisäbudjetti joka tapauksessa saadaan eduskunnan läpi tämän viikon aikana.

STT

