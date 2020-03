HSK palautti luisteluvalmentaja Mirjami Penttisen työvelvoitteen, Taitoluisteluliitto harkitsee jopa HSK:n erottamista

Taitoluisteluliitto harkitsee jatkotoimia ja voi vakavimmillaan jopa erottaa Helsingfors Skridskoklubbin eli Helsingin Luistinklubin liiton jäsenyydestä. HSK yllätti maanantaina, kun seura kertoi palauttaneensa kilpailukiellossa olevan valmentaja Mirjami Penttisen työvelvoitteen.

Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta langetti Penttiselle tammikuussa vuoden kilpailukiellon asiattoman käytöksen takia. Liiton mukaan Penttinen syyllistyi urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä.

Penttinen on valittanut tuomiostaan Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Taitoluisteluliiton hallitus käsittelee HSK:n ratkaisua kokouksessaan 24. maaliskuuta.

– Me olemme suhtautuneet tähän asiaan alun perin äärimmäisen suurella vakavuudella ja olisimme kyllä edellyttäneet, että seura tekee samoin, sanoi Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio STT:lle.

HSK vaihtoi hallitusta helmikuussa seuran ylimääräisessä kokouksessa. Uusi seurajohto ja Taitoluisteluliiton johto tapasivat silloin tuoreeltaan.

– Seuran johto on tiennyt liiton mielipiteen asiassa, Raitio sanoi.

Raitio korostaa, että taitoluistelun pitää olla sen harrastajille turvallinen, iloa tuottava ja kannustava jokaisella valmennuskerralla.

”Penttistä kohdeltu epäinhimillisesti”

HSK kertoi maanantaina tiedotteessaan, että Penttinen palaa valmennustyöhön vaiheittain.

– HSK:n hallitus pitää seitsemän viikon hyllytystä riittävänä työoikeudellisena toimenpiteenä (liiton) kurinpitolautakunnan ratkaisun johdosta, HSK kertoi tiedotteessaan.

Seuran mukaan Penttisen kohtelu on ollut julkisuudessa epäinhimillistä. Seura pyysi silti myös anteeksi luistelijoilta, jotka ovat HSK:ssa joutuneet epäasiallisesti kohdelluiksi.

HSK:n yksinluistelijat tekivät oman ratkaisunsa ja vaihtavat seuraa. Yhdistymällä Oulunkylän Taitoluisteluklubin kanssa toukokuun alussa syntyy noin 220 luistelijan Helsingin Taitoluisteluakatemia.

Penttinen palaa MM-kisajoukkue Team Uniquen valmennukseen

Penttinen palaa Team Uniquen valmennukseen, kun joukkue valmistautuu Yhdysvalloissa huhtikuun alussa kisattaviin MM-kisoihin. Hän palaa valmennukseen vaiheittain.

– Hän valmentaa ensin seniorijoukkuetta ja palaa juniorijoukkueen valmennukseen keväällä, kun kausi vaihtuu, kertoi HSK:n helmikuussa valittu puheenjohtaja Mikael Nyberg STT:lle.

Penttinen on Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan langettamassa vuoden kilpailukiellossa. HSK tulkitsee, että Penttisellä on oikeus valmentaa, mutta hän ei saa osallistua kilpailuihin.

– Valmennus on seuran asia. Mielestämme se seitsemän viikkoa, jotka Penttinen on ollut valmentamatta, on kohtuullinen toimenpide, Nyberg kertoi.

Penttinen valitti kilpailukiellosta Urheilun oikeusturvalautakuntaan, joten seuran mielestä kilpailukielto on riidanalainen. Nybergin mukaan tällä kaudella Penttisen toiminnassa ei ole ollut huomautettavaa.

– Kansainvälisen olympiakomitean eettisissä säännöissä sanotaan, että jokaiselle pitää antaa toinen mahdollisuus. Se koskee myös Penttistä, Nyberg muistutti.

Nyberg korosti, ettei HSK hyväksy epäasiallista käytöstä ja seura tekee kaikkensa, ettei sellaista seurassa ole. HSK muun muassa palkkaa valmentajien esimieheksi urheilutoimenjohtajan.

STT

